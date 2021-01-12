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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۲۳

هواشناسی لرستان اعلام کرد؛

ورود سامانه بارشی به لرستان از بعدازظهر پنج شنبه

ورود سامانه بارشی به لرستان از بعدازظهر پنج شنبه

خرم‌آباد- بر اساس اعلام هواشناسی لرستان، یک سامانه بارشی از بعدازظهر پنج شنبه هفته جاری وارد این استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، طی امروز تا ظهر پنج شنبه هفته جاری جوی آرام و پایدار برای آسمان استان پیش بینی می‌شود.

از بعدازظهر پنج شنبه با ورود یک سامانه بارشی به جو منطقه، افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و از اواخر وقت در مناطق غربی بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق را شاهد خواهیم بود.

روز جمعه با تقویت امواج سامانه بارشی، علاوه بر پوشش ابر، رگبار باران و رعد و برق، در مناطق سردسیر (شمالی و شرقی) و ارتفاعات و گردنه‌ها رگبار برف و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه تا شدید لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

از لحاظ نوسانات دمایی ۴۸ ساعت آینده، دماهای کمینه افزایش می‌یابند.

کد مطلب 5120653

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