۸ باند سرقت در استان فارس متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک زاده، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان شیراز، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی فنی کارآگاهان پلیس آگاهی و با تلاش‌های شبانه روزی آنان طی یک هفته گذشته، ۸ باند سرقت شناسایی و طی عملیات‌های جداگانه، ۴۰ سارق دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه اعضای این باند از مجرمان حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد هستند، افزود: سارقان تا کنون در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۱۷۳ فقره انواع سرقت، نظیر سرقت منزل، خودرو، درون خودرو، موبایل قاپی و قاپ زنی اعتراف کرده‌اند.

سردارملک زاده با اشاره به کشفیات پلیس آگاهی در راستای دستگیری اعضای این باندهای سرقت، گفت: اموال مسروقه زیادی شامل خودرو، وسایل درون خودرو، تلفن همراه، طلاجات و … از اعضای این باند کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی استان فارس با بیان اینکه ارزش اموال مسروقه کشف شده بنا به اظهار نظر کارشناسان مربوطه ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این راستا تعداد زیادی از مالباختگان شناسایی شده‌اند که اموال مسروقه به آنان تحویل داده شد.