به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صمدزاده صابر روز سه شنبه در دیدار ویدئویی با استاندار آذربایجان شرقی افزود: قزاقستان بزرگترین کشور در آسیای مرکزی است که از طریق دریای خزر با ایران همسایه است.

وی ادامه داد: با شیوع کرونا ترانزیت کالا میان ایران و برخی از کشورهای منطقه قطع شد اما قزاقستان تنها کشوری بود که صادرات، واردات و ترانزیت و مبادله کالا با ایران را بدون وقفه ادامه داد.

صمدزاده افزود: این کشور حاشیه دریای خزر که از پیشرفت قابل توجهی در حوزه کشاورزی نیز برخوردار است، از موقعیت ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و حمل و نقل کالا از ایران به این کشور به سهولت انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قزاقستان در حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات، این کشور را یکی از اولویت‌های کشت فراسرزمینی ایران برشمرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان با اشاره به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت قزاقستان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های کشاورزی در جهان، اظهار داشت: فرصت مناسبی برای شرکت‌های ایرانی است تا با دانش و تخصص خود در حوزه کشاورزی و آبیاری، در اجرای پروژه‌های کشاورزی قزاقستان مشارکت کنند.

وی افزود: از سه سال گذشته فروش زمین به خارجیان در این کشور متوقف شده ولی می‌توان به شیوه‌ای دیگر از جمله اجاره‌های بلند مدت و یا شراکت از مزیت خاک خوب این کشور بهره مند شد.

صمدزاده صابر اظهار کرد: سرمایه گذاران ایرانی از استان‌های مختلف در این کشور حضور یافته‌اند اما سرمایه گذاران آذربایجان شرقی حضور فعالی در این کشور ندارند و آماده‌ایم ارتباطات اتاق‌های بازرگانی آذربایجان شرقی و قزاقستان را برقرار کنیم.