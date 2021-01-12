به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان امروز سه شنبه به «شربل وهبه» وزیر خارجه این کشور دستور داده است تا در خصوص تعرضات پی در پی رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان، در شورای امنیت اقدام کند.

بر اساس این گزارش، میشل عون به وزیر خارجه لبنان دستور داده است تا در نامه‌ای فوری به شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن شدید تعرضات رژیم صهیونیستی، این اقدام صهیونیست‌ها را در مجامع بین المللی پیگیری کند.

رژیم صهیونیستی مدتهاست که ضمن تعرض به حریم هوایی لبنان، حاکمیت ملی این کشور را نقض می‌کند. علیرغم اینکه لبنان بارها و در مناسبت‌های مختلف این اقدام صهیونیست‌ها را محکوم و از جامعه بین المللی خواستار رسیدگی به این تجاوزات شده است، اما تاکنون اقدامی از سوی طرف‌های بین المللی برای مقابله با تل آویو انجام نشده است.