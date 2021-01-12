افتتاح استانداردترین پیست اسکیت کشور در کرمانشاه تا سه ماه آینده

سامان شیرزادی بعدازظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع ساخت استانداردترین پیست اسکیت کشور در کرمانشاه اظهار کرد: عملیات اجرایی این پیست از تابستان سال گذشته شروع شد اما به دلیل نبود بودجه ساخت این پیست برای مدتی راکد ماند.

وی افزود: هم اکنون این پیست طبق استانداردترین مشخصات فنی فدراسیون اسکیت ساخته و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با تخصیص بودجه ۲ میلیاردتومانی آماده واگذاری به پیمانکار است.

رئیس هیأت اسکیت استان کرمانشاه با بیان اینکه این پیست طی سه ماه آینده افتتاح می‌شود، گفت: پیست اسکیت مذکور، ۲۰۰ متر سرعت بوده که در سالن شهید رجایی مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) در بلوار طاق بستان واقع است.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه با افتتاح این پیست آمادگی میزبانی اردوهای تیم ملی، مسابقات کشوری، منطقه‌ای و استانی را دارد.

شیرزادی با بیان اینکه ورزشگاه امام خمینی (ره) در رشته‌های مختلف اسکیت از جمله هاکی، سرعت، فری استایل و هنری آمادگی برگزاری مسابقات ملی را دارد، گفت: در سال‌های گذشته استان کرمانشاه میزبان پنج دوره مسابقات قهرمانی کشور اسکیت ماراتن در بلوار طاق بستان بوده که امسال به دلیل شیوع کرونا لغو شد.

رئیس هیأت اسکیت استان کرمانشاه افزود: با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور امکان پیش‌بینی مسابقات در سطح ملی و استانی وجود ندارد.