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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۲۸

استفتاء جدید از آیت الله خامنه‌ای؛

قاچاق و قاچاق فروشی از لحاظ شرعی حرام است

قاچاق و قاچاق فروشی از لحاظ شرعی حرام است

آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتائی پیرامون خرید و فروش قاچاق نوشتند: پدیده قاچاق و قاچاق فروشی، ضرر به اقتصاد و هویت ملی کشور است و از لحاظ شرعی، حرام است.

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه رسمی رهبر انقلاب در فضای مجازی پاسخ مقام معظم رهبری به یک استفتاء پیرامون خرید و فروش کالای قاچاق را منتشر کرد. در این استفتاء پرسیده شده است: «حکم خرید و فروش کالای قاچاق چیست؟». آیت الله خامنه‌ای در پاسخ نوشتند: «پدیده قاچاق و قاچاق فروشی، ضرر به اقتصاد و هویت ملی کشور است و از لحاظ شرعی، حرام است».

کد مطلب 5120675
محمد امین دژمان

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      این دیگه سوال پرسیدن داشت اخه مگه میشه قاچاق از نگاه شریعت ناپسند نباشه بعضی از تجار و بازاریها برای توجیح کارهای ناپسندوش دست به چه کارهایی که نمیزنن

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