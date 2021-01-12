قاچاق و قاچاق فروشی از لحاظ شرعی حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه رسمی رهبر انقلاب در فضای مجازی پاسخ مقام معظم رهبری به یک استفتاء پیرامون خرید و فروش کالای قاچاق را منتشر کرد. در این استفتاء پرسیده شده است: «حکم خرید و فروش کالای قاچاق چیست؟». آیت الله خامنه‌ای در پاسخ نوشتند: «پدیده قاچاق و قاچاق فروشی، ضرر به اقتصاد و هویت ملی کشور است و از لحاظ شرعی، حرام است».