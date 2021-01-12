به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در راستای گسترش ارتباط با نهادهای تأثیرگذار و تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور در جلسه‌ای که با دبیر ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی برگزار شد، به تبیین نقش، جایگاه و پتانسیل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در راستای همکاری با این ستاد پرداخت.

در این جلسه که در محل ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی، با حضور خزاری، نیلی احمدآبادی، نصرت و روش به نمایندگی از این ستاد ور زهرا پارساپور و فرزانه میرشاه‌ولایتی به نمایندگی از پژوهشگاه صورت گرفت، قبادی با اشاره به ظرفیت بالای پژوهشگاه، ضمن تأکید بر اهیمت نظریه‌پردازی و پژوهش‌های بنیادی، ضرورت تلاش برای ارتباط مؤثر با جامعه و صنعت و دغدغه‌مندی برای حل مسائل مهم را تحولی ضروری برای تقویت جایگاه پژوهشگاه دانست. وی در ادامه، با اشاره به گنجینه‌ی دانشی شکل‌گرفته در برخی پژوهشکده‌ها، آن را به‌عنوان ذخیره و عصاره‌ی فضیلت برشمرده که می‌تواند به برکات علمی فراوان بیانجامد.

در ادامه، خرازی با اشاره به اهمیت این حوزه و البته هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به حوزه‌های میان‌رشته‌ای، آن را به‌عنوان یکی از زمینه‌های مناسب همکاری بین دو نهاد دانست.

نیلی نیز با بیان علاقه ستاد به فعالیت در حوزه‌ی علوم انسانی و اهمیت این بعد در کنار ابعاد فنی، مهندسی و … به فرصت‌های مناسبی که برای همکاری بین دو طرف می‌تواند شکل بگیرد اشاره داشت. وی همچنین ضرورت ترکیب علوم انسانی با علوم محاسباتی و تقویت مهارت استفاده از داده‌های بزرگ را امری اجتناب‌ناپذیر دانست. لذا ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی اولویت‌های پژوهشی، توسعه‌ی زیرساخت، آموزش و ترویجی خود در سه سال اول کار خود را با توجه به این موارد تنظیم کرده و جهت طراحی اولویت‌ها ده گام اصلی زیر برداشته شده است. ستاد به عنوان یک نهاد ملی، با بهره‌مندی از بازخورد متخصصان و کاربران، این اولویت‌ها را در بازه‌های معین مورد بازبینی قرار خواهد داد.

پیشنهاد پارساپور به تشکیل حلقه‌های پژوهشی بین دو مجموعه، موضوع دیگری بود که با استقبال و پیشنهاد برگزاری نشست‌هایی با حضور خبرگان این حوزه همراه شد.

در پایان جلسه و پس از طرح پیشنهادات مشخص از سوی پژوهشگاه، مقرر شد تا در اولین قدم، جلسات و نشست‌هایی جهت آشنایی بیشتر اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با موضوعات و مسائل این ستاد برگزار شود.

لازم به ذکر است با توجه به وسعت گستره‌ی حوزه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی و چندرشته‌ای بودن آن و نیز ضرورت توسعه‌ی سریع کیفی و کمی علوم و فناوری‌های شناختی در کشور، با توجه به اهمیت ویژه‌ی آن در آینده‌ی نزدیک در سطوح مختلف کاربردی یک نیاز استراتژیک و ملی، و نیز گرایش متخصصان از رشته‌های مختلف به حوزه علوم و فناوری شناختی، ضرورت توجه هرچه بیشتر پژوهشگران و استادان علوم انسانی را می‌طلبد. در راستای تقویت این همکاری‌ها، ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی به‌طور منظم اقدام به فراخوان طرح‌های پژوهشی و حمایت از رساله‌های دکتری می‌کند که مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی پژوهشگاه، انعکاس و خبررسانی این موارد را همواره در دستور کار داشته است