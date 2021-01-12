انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان امدادونجات و سازمان هواشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در این مراسم گفت: هلال‌احمر مؤسسه‌ای غیردولتی و بین‌المللی است و قدیمی‌ترین نهاد مردم‌نهاد کشور محسوب می‌شود. یکی از فعالیت‌های این جمعیت وظایف حاکمیتی‌ای است که به هلال‌احمر سپرده شده و سازمان امداد و نجات مسئولیت این وظایف را برعهده دارد. ۳۰ هزار امدادگر و نجاتگر آموزش‌دیده بر اساس فراخوان‌ها در حوادث مختلف حضور پیدا می‌کنند.

ولی‌پور گفت: هلال‌احمر مأموریت ویژه‌ای را هم در حوزه آموزش همگانی دنبال می‌کند. بر این اساس، خانه‌های هلال محلات و روستایی شکل گرفته تا آموزش‌ها سریع‌تر و مؤثرتر به مردم منتقل شود. باید از طرف خانواده بزرگ هلال‌احمر از نیروهای خدوم سازمان هواشناسی قدردانی کنم. این سازمان همواره تعامل و همکاری نزدیکی با هلال‌احمر داشته است. مدیریت بحران از لحظه‌ای آغاز می‌شود که اطلاعات اولیه به نیروهای سازمان امداد و نجات می‌رسد. در واقع شروع امداد به داده‌های اولیه وابسته است. ایران جز ۱۰ کشور حادثه‌خیز دنیا محسوب می‌شود و متأثر از حوادث آب‌وهوایی است. هر چقدرکه اطلاعات دقیق‌تر به‌دست نیروهای امدادی برسد، روند خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان تسریع پیدا می‌کند.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به حادثه ارتفاعات شمال تهران گفت: متأسفانه با وجود اطلاع‌رسانی‌های لازم و به‌موقع تعدادی از هموطنان‌مان را از دست دادیم. اگر به هشدارها توجه شود، آسیب کمتری را شاهد خواهیم بود. امیدوارم تعاملات دو سازمان با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری افزایش پیدا کند و قدمی برای افزایش خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برداشته شود و در کنار هم به افزایش تاب‌آوری مردم کمک کنیم. تفاهم‌نامه همکاری سازمان امداد و نجات و سازمان هواشناسی کشور نقطه عطفی در امداد در حوادث به‌حساب می‌آید.

در ادامه نیز سحر تاج‌بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور در این مراسم گفت: هدف مشخص سازمان هواشناسی که فعالیت بین‌المللی نیز دارد، حفاظت از جان و مال مردم است. در واقع این موضوع هدف غایی هواشناسی‌ها در سراسر دنیاست. حوزه امداد و نجات گسترده است اما ما با این حوزه مسیر مشخص و یکسانی داریم تا بر اساس پیش‌بینی‌ها راهکاری برای امداد و نجات ارائه شود. یکی از مباحثی که هواشناسی‌های دنیا دنبال می‌کنند، بررسی تبعات اجتماعی و اقتصادی است که این مخاطرات بعد از گذشت زمان در مردم ایجاد می‌کنند. همواره هزینه‌های بسیاری برای انجام پیش‌بینی‌های دقیق در نظر گرفته می‌شود تا این تبعات کم و مدیریت شود.

وی گفت: ما در حوزه پیش‌بینی تلاش می‌کنیم تا بهترین خدمات را ارائه دهیم. دغدغه ما افزایش سطح کیفیت خدمت‌رسانی است. باید توجه داشت که پیش‌بینی، بخشی از راهکار مدیریت بحران است. مثلاً در موضوع سیلاب زیرساخت‌ها نقش اساسی دارند. حادثه خبر نمی‌کند و باید هشدارها را جدی بگیریم و آماده باشیم. سطح دانش عمومی بعضاً به‌شکلی‌ست که هشدارها جدی گرفته نمی‌شود. اگر بر موضوع فرهنگ‌سازی و توجه به هشدارها تاکید کنیم، نتیجه‌ی خوبی کسب خواهیم کرد. اگر مردم رخدادهایی مثل برف و کولاک و سیلاب را جدی بگیرند، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن کمتر خواهد شد.

رئیس سازمان هواشناسی افزود: با ارتقا زیرساخت‌های موجود می‌توانیم توجه مسئولان را نسبت به هشدارها جلب کنیم. تلفات در حوادث الزاماً به پیش‌بینی‌ها ربط پیدا نمی‌کند. ما به‌قدر کافی از حادثه و تبعات‌ش شناخت نداریم. پذیرای راهکارهای سازمان امداد و نجات هستیم تا با کمک یکدیگر بتوانیم برای حافظت از جان و مال مردم حرکت کنیم که امری افتخارآمیز است.

در پایان این مراسم اسناد تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا و بین دو طرف رد و بدل شد. طبق ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور سازمان هواشناسی به‌منظور پیش‌بینی دقیق و هشدار به‌هنگام وقوع مخاطرات آب‌وهوایی، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما (باد و باد گرم) و سرما در کشور اقدام می‌کند.