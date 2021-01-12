۲۰۹ تن ماهی استخوانی از آب های گلستان صید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یحیایی اظهارکرد: تاکنون و با گذشت سه ماه از آغاز فصل صید، ۲۰۹ تن انواع ماهی استخوانی از آب های استان صید شده است.

یحیایی ادامه داد: بر این اساس، ۱.۵ تن ماهی سفید، ۱۸۸ تن ماهی کفال ۱۲.۵ تن ماهی کپور و هفت تن سایر ماهیان استخوانی، سهم صیادان گلستانی از صید امسال است.

وی افزود: همچنین سرانه صید هر شرکت تعاونی ۱۲ تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزر برآورد شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان در پایان با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری ۳۵۰ تن ماهی استخوانی از آبهای استان صید شود، اظهار کرد: ۱۷ شرکت تعاونی صید پره در دو منطقه گمیشان و میانکاله مشغول صید ماهیان استخوانی از آب های استان هستند که پیش بینی می شود نتیجه تلاش صیادان پره استان، صید ۳۵۰ تن ماهی در سال جاری باشد.