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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۳۲

معاون شیلات گلستان:

۲۰۹ تن ماهی استخوانی از آب های گلستان صید شد

۲۰۹ تن ماهی استخوانی از آب های گلستان صید شد

گرگان- معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان گفت: تاکنون و با گذشت سه ماه از آغاز فصل صید، ۲۰۹ تن انواع ماهی استخوانی در گلستان صید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یحیایی اظهارکرد: تاکنون و با گذشت سه ماه از آغاز فصل صید، ۲۰۹ تن انواع ماهی استخوانی از آب های استان صید شده است.

یحیایی ادامه داد: بر این اساس، ۱.۵ تن ماهی سفید، ۱۸۸ تن ماهی کفال ۱۲.۵ تن ماهی کپور و هفت تن سایر ماهیان استخوانی، سهم صیادان گلستانی از صید امسال است.

وی افزود: همچنین سرانه صید هر شرکت تعاونی ۱۲ تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزر برآورد شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان در پایان با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری ۳۵۰ تن ماهی استخوانی از آبهای استان صید شود، اظهار کرد: ۱۷ شرکت تعاونی صید پره در دو منطقه گمیشان و میانکاله مشغول صید ماهیان استخوانی از آب های استان هستند که پیش بینی می شود نتیجه تلاش صیادان پره استان، صید ۳۵۰ تن ماهی در سال جاری باشد.

کد مطلب 5120683

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