فعالان فرهنگی در راستای معرفی الگوهای مناسب در جامعه گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از بانوان فعال فرهنگی اردبیل، فعالیت در حوزه فرهنگ دینی و تلاش برای تقویت باورهای دینی و آموزه‌های اسلامی در بین بانوان، باعث تربیت نسلی مؤمن و متعهد در جامعه می‌شوند، اظهار کرد: باید در برنامه ریزی های فرهنگی توجه داشت که بانوان نیمی از جمعیت را تشکیل داده و در تربیت نیم دیگر نیز تأثیرگذار هستند.

وی استمرار جلسات، گردهمایی و هم اندیشی بانوان فعال فرهنگی را منجر به تشکیل شبکه منسجم فعالان این حوزه عنوان کرد و افزود: در نشست‌های مشترک بین بانوان فعال فرهنگی و دینی، تبادل تجربه و اندیشه انجام گرفته و با بیان نظرات و پیشنهادات راهکارهای مؤثر در اجرای طرح‌های فرهنگی ویژه بانوان احصا و طرح‌های تأثیرگذار اجرا می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل حضور پرمحتوا و مؤثر در فضای مجازی را اولویت اصلی در جذب جوانان و نوجوانان به سمت آموزه‌های دینی دانست و گفت: تبلیغ در قالب‌های مختلف اعم از جلسات چهره به چهره و مراسم در مناسبت‌های ملی و مذهبی به‌عنوان تبلیغ سنتی از تأثیرگذاری بالایی برخوردار است لذا در شرایط کنونی و بنا به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حفظ سلامتی مخاطبین، استفاده از رسانه و فضای مجازی می‌تواند راه ارتباطی با اقشار مختلف مخصوصاً جوانان و نوجوانان باشد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با قدردانی از فعالیت هیئت‌های مذهبی بانوان در ایام و مناسبات ملی و مذهبی، الگو دهی و ارائه سرمشق مناسب برای مخاطبین را اولویت اصلی برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: اجرای برنامه‌ها و گرامیداشت ایام، علاوه بر اینکه ابراز ارادت و نشانه حب اهل بیت (ع) است، بایستی زمینه را برای ارتقای آگاهی و بصیرت بانوان فراهم آورد.

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز در این آئین به ارائه گزارش اجمالی در خصوص فعالیت هیئت‌های مذهبی فعال بانوان اردبیل پرداخت و گفت: امسال تمام فعالیت‌های فرهنگی و دینی دستخوش تغییرات ناشی از شیوع ویروس کرونا شد اما هیئت‌های مذهبی بانوان هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کرده و در تمام ایام و مناسبات از جمله ماه محرم و صفر، ایام فاطمیه و مناسبت‌های دی ماه مراسمی با تعداد محدود شرکت کنندگان، در فضای باز و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار کرده و این ایام را گرامی داشتند.

سارا حقی به فعالیت گسترده بانوان فعال فرهنگی و دینی در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: تولید محتوا، هدایت و پشتیبانی صفحه‌های دینی و اجتماعی به همت اعضای جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگی، دینی و نیز بارگذاری آنلاین مراسم و اجرای وبینارهای تخصصی در حوزه بانوان از جمله فعالیت‌ها در فضای مجازی است که در صدد گسترش و توسعه این فعالیت‌ها هستیم.

در ادامه با اهدای لوح سپاس و هدایایی از بانوان فعال فرهنگی در گرامیداشت ایام و مناسبت‌های ملی و مذهبی قدردانی شد.