به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود خطاب به خبرنگاران اعلام کرد: این ایالات متحده است که بزرگترین عامل بی‌ثبات کننده بوده و صلح و امنیت جهانی را تهدید و همکاری چندجانبه را تضعیف می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص گفت: این کشور با تداوم گسترده یک‌جانبه‌گرایی آشکارا از معاهدات و سازمان‌ها کناره گیری می‌کند و خودسرانه به تهدید به تحریم متوسل می شود. آمریکا تاکنون از ۱۰ کنوانسیون و سازمان بین‌المللی خارج شده است.

وی در ادامه افزود: ایالات متحده به طور یکجانبه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را احیا کرد و از محل برگزاری سازمان ملل برای بدنام کردن آشکار سایر کشورها سوء استفاده کرد که مخالفت گسترده جامعه جهانی را در پی داشت. چنین رفتارهایی همکاری بین المللی در زمینه‌های مختلف، نظم و ساز و کار بین‌المللی موجود و صلح، ثبات و امنیت جهانی را به شدت زیر سئوال می‌برد.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۸ ماه مارس سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷) به بهانه‌های واهی و به صورت یکجانبه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرد و از توافق هسته‌ای کشورهای ۱+۵ با ایران خارج شد.

واشنگتن سپس تهدید کرد که تحریم‌های خود علیه تهران که بر اساس توافق مذکور در زمان دولت قبلی این کشور تعلیق شده بود را بازمی گرداند.