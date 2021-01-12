ایران قرار دادن نام کوبا درفهرست کشورها حامی تروریسم را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت آمریکا در قرار دادن نام کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم را به شدیدترین وجه محکوم کرد و بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های دولت و ملت کوبا در مقاومت در برابر نماد استکبار جهانی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این ادعا که کوبا در زمینه تروریسم با ونزوئلا همکاری داشته است همانند دیگر ادعاهای بی اساس امریکایی‌ها، برگرفته از عادت مشمئزکننده آنها در ایراد اتهامات دروغین به مخالفین خود می‌باشد.

خطیب زاده افزود: مقامات رژیم شکست خورده ترامپ که طی چهار سال گذشته سرمست از استثناگرایی کشورشان به منبعی از تنش در جهان تبدیل شده و عملکردی جز تخریب دستاوردهای بین المللی و ایجاد تنفر برای آمریکا نداشته اند و حتی از شکست شأن در انتخابات اخیر آمریکا درس نگرفته و ماهیت یاغی گری و آشوبگری خود را در قضیه اخیر کنگره کشورشان تکرار نمودند، همچنان در روزهای پایانی عمر خود بر عقده گشایی و اقدامات یکجانبه ادامه می‌دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت: لازم است به رژیم تروریستی آمریکا یادآوری شود که کوبا به عنوان عضو فعال سازمان ملل متحد و پیشرو در مقابله با امپریالیسم و استکبار جهانی، در راستای حق حاکمیت ملی خود کاملاً آزاد و مخیر است با کشورهای همسایه خود در منطقه امریکای لاتین و یا دیگر نقاط جهان ارتباط برقرار کرده و به ارتقای سطوح همکاری خود بپردازد و هیچ کشوری بویژه رژیم آمریکا حق مداخله در امور داخلی کوبا یا امر و نهی کردن در زمینه برقراری روابط این کشور آزاد با یک کشور آزاد دیگر را ندارد.

خطیب زاده در پایان تاکید کرد: ما این اقدام رژیم تروریستی آمریکا و مقامات سیاسی آن را بدلیل برخورد دوگانه در آمریت و عاملیت عملیات تروریستی در ترور شهید سلیمانی و نیز حمایت و هدایت عملیات‌های داعش و دیگر گروههای تروریستی مردود دانسته و بر عزم و اراده خود جهت حمایت و تحکیم روابط با کوبا تاکید می‌کنیم.