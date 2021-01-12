افزایش مصرف گاز علت خاموشی اضطراری در مناطقی از قم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آهنین‌پنجه عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به‌خاموشی‌های برق در هفته‌های اخیر گفت: افزایش دو درجه‌ای سرمای هوا نسبت به سال گذشته موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف گاز در کشور و در نهایت کمبود آن در نیروگاه‌ها شد که نتیجه آن خاموشی ناشی از افزایش مصرف گاز خارج از عهده شرکت توزیع برق استان بود و این امر توسط مرکز دیسپاچینگ ملی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته با دستگاه‌های اداری و اجرایی استان قم و دعوت آنها به همکاری در کاهش مصرف انرژی افزود: از مجموعه مدیریت شهری نیز خواستیم نسبت به افزایش خاموشی بوستان‌ها اقدام کنند تا بتوانیم هر چه بهتر شرایط موجود را مدیریت کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به اینکه در بخش توزیع برق هیچ‌گونه مشکلی در استان نداریم بیان کرد: مدیریت مصرف انرژی تنها راه برون‌رفت از خاموشی‌های احتمالی در این ایام است و شهروندان با مصرف بهینه برق و گاز، نیروهای خدمتگذار بخش انرژی را در استمرار خدمات برق و گاز در کشور یاری کنند.

وی با اشاره به قطعی برق در شهر قنوات گفت: متأسفانه خاموشی روز گذشته به صورت اضطراری اعمال شده و خارج از عهده شرکت توزیع برق استان بود، اما به طور کلی در شهر قنوات مشکل خاموشی نداریم و برای مدیریت هرچه بهتر خاموشی‌های ناشی از کمبود گاز در نیروگاه‌ها تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است و شهروندان گرامی می‌توانند از طریق نرم‌افزار «برق من» خاموشی‌های احتمالی مناطق خود را پیگیری کنند.