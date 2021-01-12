هر سه قوه به دنبال این هستیم که وابستگی به نفت را کاهش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز پس از جلسه سران سه قوه به میزبانی رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: خیلی خوشحالم که جلسات سران نسبت به گذشته با فاصله زمانی کمتر برگزار می‌شود و این جلسات نسبت به جلسات گذشته با نزدیکی و تمرکز بیشتر بر موضوعات مهم و اساسی کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مباحث به دو صورت راهبردی و روشی مطرح می‌شود و اولویت حل مشکلات مردم است؛ امروز نیز تاکید شد که این جلسات با فاصله زمانی کمتر تشکیل شود.

وی یکی از موضوعات مهم امروز جامعه را سند مالی بودجه کشور برشمرد و افزود: در حوزه راهبردها، بین قوا هماهنگی و وحدت نظر کامل وجود دارد و همانطور که رئیس محترم جمهور عنوان کردند، هر سه قوه به دنبال این هستیم که کاهش وابستگی بودجه به نفت را بیشتر از گذشته پیش ببریم.

قالیباف در توضیح کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد: این مسئله بدین معنی است که درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری نکنیم.

وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور نیز بر این مسئله تاکید و عنوان کرده بودند که چون ما به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت می‌کنیم به ما "بارک الله" بگویید؛ من در جلسه امروز به ایشان گفتم و اینجا هم تکرار می‌کنم که "بارک اللهو صدبارک الله"! در این مسیر گام برداریم و این یکی از محورهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه و تورمی است که هر روز افزایش می‌یابد.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه این اهداف در بودجه مشترک است، گفت: ولی اختلاف سلیقه و روشی که به آن دست یابیم، وجود دارد، لذا مقرر شد هفته آتی رؤسای کمیته‌های مصرف و درآمد و همچنین رئیس کمیسیون تلفیق نشستی را با ستاد اقتصادی دولت داشته باشند تا در روش‌ها و اختلاف سلایق فعلی، با وحدت بیشتری مسائل را پیش ببریم.

قالیباف اظهار امیدواری کرد با این روند بتوان بودجه را از کمیسیون تلفیق به صحن ارائه کرد تا این بودجه که در حقیقت سند زندگی مردم و سند مالی دولت است، به گونه‌ای عمل کند که معیشت و سلامت مردم را به بهترین نحو پیش ببرد.

وی تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی و دولت با نظر رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصرار داریم که اولویت را به تولید دهیم تا پیشنهاداتی که در تلفیق به تصویب رسید، پس از رأی در صحن علنی و تأیید در شورای نگهبان، مالیات در حوزه تولید کاهش چشمگیری پیدا کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور را دلالی و سوداگری خواند و اضافه کرد: در این بخش شرایط سخت مالیاتی را اعمال خواهیم کرد تا افرادی که در این بازار آشفته پول بی زحمت به دست می‌آورند، اجازه فرار مالیاتی نداشته باشند.

قالیباف تصریح کرد: در حوزه سلامت نیز باید از مردم تشکر کرد که با همت آنها، تلاشی که براساس طرح شهید سلیمانی در غربالگیری صورت گرفت، زحمات دولت و بسیج، آمار فوتی‌های کرونا که روزانه بیش از ۴۰۰ نفر بود، دو رقمی شده است و امیدواریم این رقم به صفر برسد.

وی خطاب به مردم اضافه کرد: البته این خواهش را داریم که هنوز این خطر رفع نشده و اگر کمتری توجهی به دلیل کاهش آمار صورت گیرد، احتمال بازگشت این ویروس حتی به صورت جهش یافته از سایر کشورها وجود دارد. طی روزهای اخیر در دنیا ملاحظه شد که این ویروس جهش یافته چه اثری در بخشی از اروپا از خود برجای گذاشت، لذا رعایت این موضوع به ویژه در زمستان اهمیت دارد، تا از این مرحله نیز عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که بودجه با همراهی دولت و مجلس به گونه‌ای تدوین شود که بتوانیم در حوزه معیشت، سلامت، محرومت زدایی و جهش تولید به نحوی تدوین شود که سال آینده با کمترین مشکل روبرو باشیم.