صهیونیست حامی مالی جمهوریخواهان مُرد/ مواضع ضد ایرانی «آدلسون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، همسر ثروتمند کازینودار و از حامیان اصلی حزب جمهوریخواه در آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که «شلدون آدلسون» (Sheldon Adelson) مُرده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دلیل مرگ وی در سن ۸۷ سالگی، ابتلا به یک بیماری بلندت مدت بود.

گزارش رسانه ها در این ارتباط حاکیست، وی تا سال ۱۹۹۶ حامی مالی حزب دموکرات بود؛ اما پس از آن به یکی از طرفداران و حامیان مالی حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد.

پایگاه «فوربس» سال ۲۰۱۸ میلادی در گزارش خود اعلام کرد که این صهیونیست، رتبه بیست و هشتم ثروتمندترین فرد جهان را در اختیار دارد.

به گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم پُست، «آدلسون» سهام‌دار عمده، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت «سَندز لاس‌وگاس»، صاحب روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم، مالک بسیاری از هتل‌ها و کازینوها در سراسر جهان از جمله در شهرهای لاس‌وگاس و پنسیلوانیا در آمریکا، ماکائو و سنگاپور بود.

نزدیکان «شلدون آدلسون» اعلام کردند که وی قرار است در اراضی اشغالی دفن شود.

یکی از عواملی که باعث شد وی بیشتر مورد توجه صهیونیست هایی از قبیل نتانیاهو و یا برخی جمهوریخواهان قرار بگیرد، اتخاذ مواضع ضدایرانی او در سال ۲۰۱۳ میلادی بود.

در سال ۲۰۱۳ میلادی و در حالیکه مذاکرات هسته ای میان برخی کشورها با ایران در جریان بود، این عنصر صهیونیست در سخنانی خواستار بمباران هسته ای ایران شده بود!

وی در این خصوص گفته بود که رئیس جمهور آمریکا باید اول به ارتش دستور دهد یک بمب اتمی بر کویر ایران بیندازند، آن وقت به رئیس جمهور ایران تلفن بزند و بگوید: آن بمب را دیدی؟ بمب اتمی بعدی در تهران فرود خواهد آمد!