نبود گاز سبب خروج نیروگاه ری از مدار شد/زمان ورود مشخص نیست

حمید بادرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید خروج نیروگاه ری از مدار دلیل آن را نبود گاز دانست و افزود: ما آماده تولید برق هستیم و هر زمان شرکت گاز به ما گاز برساند، وارد مدار تولید می‌شویم، اما مشخص نیست، این زمان کی باشد.

وی با بیان اینکه نیروگاه ری در مهرماه سال جاری بیش از ۲۲۷ میلیون کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است، افزود: از این میزان تولید حدود ۲۲۶ میلیون کیلووات ساعت به صورت خالص در اختیار شبکه سراسری برق قرار گرفته است.

بادرستانی با بیان اینکه نیروگاه ری از نوع نیروگاه‌های گازی است، گفت: تولید برق این نیروگاه در هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، خروج برخی نیروگاه‌ها از مدار سبب قطعی برق گسترده در استان تهران شده است.

گفته می‌شود، نیروگاه‌های «طرشت» و «ری» از جمله نیروگاه‌هایی هستند، که وظیفه تأمین برق در استان تهران را برعهده داشته و اکنون از مدار خارج شدند.

نیروگاه ری در حال حاضر با دارا بودن ۲۱ واحد گازی مولد برق با ظرفیت‌های متنوع و مجموع توان نامی تولید ۷۵۴ مگاوات در جنوب شهر تهران واقع شده است.