برگزاری مراسم های پیروزی انقلاب خط کشی ندارد/همگی عاشق انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی در جلسه ستاد بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در فارس تاکید کرد: در اجرای برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر در استان نگاه تکریمی و شعاری محض نباشد ضمن اینکه باید این مسئله در نظر گرفته شود که مهم طی مسیر از لایه‌های مناسکی به لایه‌های معرفتی است.

وی ادامه داد: متأسفانه گاهی آنقدر در نگاه تکریمی افراط می‌کنیم که از محتوا غافل می‌شویم بسیاری از ما که انقلابی هستیم و در فراز و نشیب مسائل انقلاب بوده‌ایم گاهی مأیوس می‌شویم، چون می‌بینیم که ۱۰ یا ۱۵ میلیون اطراف ما هستند، در حالی که باید با یک دیدگاه معرفتی، نگاه ما ۸۰ میلیونی باشد نه ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: مراسم پیروزی انقلاب توسط کارگروه‌ها باید به گونه‌ای برگزار شود که ٨٠ میلیون نفر مخاطب آن باشد مخاطب تنها بسیجی‌ها، خانواده شهدا، حزب اللهی‌ها و محجبه‌ها، نیستند لذا خط کشی بین افراد نباید ایجاد شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: حدود ۲۵ میلیون نفر در تشییع شهید سلیمانی از گروه‌های مختلف شرکت کردند، چون ایشان را نماد ایثار و مقاومت و ایستادگی می‌دانستند و در اجرای برنامه‌های دهه فجر هم باید این دیدگاه حاکم باشد.

حجت الاسلام رضایی اضافه کرد: بعضی از مسائل بین کسانی که انقلابی داغ هستند و کسانی که بی تفاوت هستند و حتی با کسانی که در خارج از کشور علیه انقلاب حرف می‌زنند، مشترک است، مانند؛ موضوع شهید و شهادت، اما از این فرصت چقدر بهره برداری کرده‌ایم.

او با بیان اینکه صدا و سیما باید جمعیت ٥ میلیونی فارس را ببیند، گفت: بگذاریم هر کسی به هر شکلی که علاقه‌مند است به انقلاب ابراز عشق و علاقه کند اگر در این موضوع کوتاهی کنیم، مسئولیم.

حجت الاسلام رضایی تاکید کرد: بصیرت افزایی، امید آفرینی، دشمن شناسی، خودباوری و اعتماد به نفس، وحدت و همبستگی ملی در اجرای برنامه‌های دهه فجر مدنظر قرار داده شود.