گزارش تفریغ بودجه آموزشی و پژوهشی کشور ارائه شد

احمدحسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: در نشست امروز رئیس و دادستان دیوان محاسبات کل کشور مهمان کمیسیون آموزش بودند که گزارشی از تفریغ بودجه آموزشی و پژوهشی کشور به کمیسیون ارائه شد.

وی بیان کرد: در نشست امروز، به موارد و تخلفات اشاره و روند رسیدگی و حسابرسی به تخلفات نیز تشریح شد.

فلاحی تصریح کرد: همچنین در خصوص ذی حسابی دانشگاه‌ها نیز پیشنهاداتی از طرف نمایندگان ارائه شد که با استقبال مسئولان ارشد دیوان محاسبات روبرو شد و درباره تخلفات احتمالی در ذی حسابی دانشگاه‌ها عنوان شد که احکامی در صورت بروز تخلف صادر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: با توجه به اینکه گزارش تفریغ بودجه امسال حدود ۵۰ روز پیش از موعد مقرر به صحن علنی مجلس ارائه شد، نمایندگان مطالعه دقیقی در این رابطه داشته و نقاط ضعف را در بودجه ۱۴۰۰ تا حد امکان برطرف کردند و بابت این مسئله نیز از دیوان محاسبات تقدیر شد.