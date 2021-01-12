  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۸:۱۰

فلاحی در تشریح جلسه کمیسیون آموزش مجلس:

گزارش تفریغ بودجه آموزشی و پژوهشی کشور ارائه شد

گزارش تفریغ بودجه آموزشی و پژوهشی کشور ارائه شد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: در جلسه امروز این کمیسیون، گزارشی از تفریغ بودجه آموزشی و پژوهشی کشور از سوی رئیس و دادستان دیوان محاسبات ارائه شد.

احمدحسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: در نشست امروز رئیس و دادستان دیوان محاسبات کل کشور مهمان کمیسیون آموزش بودند که گزارشی از تفریغ بودجه آموزشی و پژوهشی کشور به کمیسیون ارائه شد.

وی بیان کرد: در نشست امروز، به موارد و تخلفات اشاره و روند رسیدگی و حسابرسی به تخلفات نیز تشریح شد.

فلاحی تصریح کرد: همچنین در خصوص ذی حسابی دانشگاه‌ها نیز پیشنهاداتی از طرف نمایندگان ارائه شد که با استقبال مسئولان ارشد دیوان محاسبات روبرو شد و درباره تخلفات احتمالی در ذی حسابی دانشگاه‌ها عنوان شد که احکامی در صورت بروز تخلف صادر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: با توجه به اینکه گزارش تفریغ بودجه امسال حدود ۵۰ روز پیش از موعد مقرر به صحن علنی مجلس ارائه شد، نمایندگان مطالعه دقیقی در این رابطه داشته و نقاط ضعف را در بودجه ۱۴۰۰ تا حد امکان برطرف کردند و بابت این مسئله نیز از دیوان محاسبات تقدیر شد.

کد مطلب 5120760
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها