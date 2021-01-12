پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس وکوچک مقیاس در کمیسیون عمران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه روز سه‌شنبه (۲۳ دی ماه) کمیسیون متبوع خود از حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونانش خبر داد و گفت: جلسه اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی در خصوص چگونگی ارتباط وزارت خانه با کمیسیون برگزار شد. همکاران در این جلسه مباحثی را در خصوص ارتباط کارهای عمرانی کمیسیون با وزارت راه در طول ۸ ماه گذشته و از آغاز مجلس یازدهم مطرح کردند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباط بین وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران باید ارتقا یابد، ادامه داد: در این جلسه بخشی از مسائل مربوطه به ارتباطات شکلی را با آقای اسلامی در میان گذاشتیم تا بتوانیم از ظرفیت کمیسیون برای حل مشکلات این وزارت خانه عظیم، استفاده کنیم. بر همین اساس موضوعات متعددی در حوزه عملکرد وزارت راه و شهرسازی درحوزه اجرا و تأمین اعتبار پروژه‌ها، فعالیت در کمیسیون تلفیق و تبیین مواضع وزارت‌خانه و نیازهای پروژه‌ای به منظور تأمین اعتبار بیشتر برای تکمیل پروژه‌ها که البته مورد نقد اعضای کمیسیون نیز بود، مطرح شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اسلامی افزود: پیگیری پروژه‌های عمرانی بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس در اختیار وزات راه و تأمین منابع مالی آنها از موضوعات مهم دیگری بود که در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جلسه کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی مباحث و پیشنهادات دیگری در خصوص نحوه ارتباط وزیر با معاونان این وزارتخانه و مجموعه کمیسیون عمران مجلس مطرح شد که از جمله آن می‌توان به پیشنهاد تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو حوزه مجزا مسکن و راه، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی راهداری و بهبود وضعیت ناوگان این مجموعه اشاره کرد که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد ادامه جلسه فنی موضوعات امروز در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و مأموریت‌های وزارت خانه در کنار کارهای اجرایی موجود تبیین و مسائل و مشکلات وزارت‌خانه از حیث فنی در حوزه راه، بنادر و حمل و نقل هوایی مطرح شود تا مجلس در حوزه تقنین قوانین با آن‌ها در رفع مشکلاتشان همکاری کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در این جلسه کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد و محسن فتحی نماینده مردم سنندج سوالاتی را نیز در خصوص مشکلات مربوطه حوزه انتخابیه خود از وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند که پس از پاسخ آقای اسلامی، مقرر شد سوال مراعی بماند و تیمی متشکل از کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون عمران و وزارتخانه در مناطق مذکور حضور پیدا کرده و پس از بررسی ابعاد موضوع و جمع‌بندی برای اجرای طرح‌های مورد نظر همکاران به کمیسیون ارائه شود.