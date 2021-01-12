راه اندازی خط اتوبوس در مسیر ندامتگاه تهران بزرگ/اعلام ساعات حرکت

اصغر فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی خطوط اتوبوس برای ندامتگاه تهران بزرگ خبر داد و افزود: از ساعت هفت صبح الی ۱۴:۳۰ اتوبوس‌ها تردد به این ندامتگاه را پوشش می‌دهند.

مدیر ندامتگاه تهران بزرگ گفت: درخواست داده‌ایم، که اتوبوس‌ها تردد به این زندان را تا ساعت ۲۰:۳۰ نیز پوشش دهند، چرا که تا این ساعت تردد در مسیر این ندامتگاه وجود دارد، که در آینده‌ای نزدیک این اتفاق رخ خواهد داد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با کرایه یک هزار و ۲۵۰ تومان در ساعات ۷:۳۰، ۸:۳۰، ۹:۳۰، ۱۰:۳۰، ۱۱:۳۰ و ۱۲: ۳۰ از پایانه مترو «شاهد» به ندامتگاه تهران بزرگ حرکت اتوبوس را داریم و ساعات ۹:۱۵، ۱۰:۱۵، ۱۱:۱۵، ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰ و ۱۴:۳۰ نیز اتوبوس‌ها از مبدا ندامتگاه تهران بزرگ به سوی مترو شاهد حرکت می‌کنند و بدین ترتیب تردد خانواده‌ها نسبت به گذشته ایمن شده و نیز هزینه‌های آنها نیز کمتر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اخیراً هزینه‌های تردد در مسیر ۳۰ الی ۴۰ کیلومتری ندامتگاه تهران بزرگ سبب گلایه‌های متعددی از سوی خانواده‌های زندانیان در این ندامتگاه شده بود.