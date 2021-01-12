۲۷ واحد مسکن مددجویی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

حجت الاسلام سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعداد مسکن مددجویی که با مشارکت کمیته امداد حضرت امام (ره) و قرارگاه محرومیت زدایی در حال ساخت بود امروز سه شنبه در استان آذربایجان غربی اتمام و تحویل نیازمندان شد، افزود: از این تعداد ۱۹ واحد در پیرانشهر و ۸ واحد نیز در سردشت و بخش میرآباد این شهرستان مرزی احداث و اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۲۰ واحد مسکن مددجویی توسط این قرارگاه در مناطق کم‌برخوردار پنج استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و چهار محال بختیاری احداث و تحویل متقاضیان داده است، ادامه داد: برای احداث هر واحد مسکونی در مجموع ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مسئول اجرای طرح‌های قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام در استان آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹۵ درصد از مراحل احداث ۲۷ واحد مسکن مددجویی اتمام رسیده و مابقی تا هفته آینده تکمیل می‌شود، گفت: واحدهای تکمیل شده امروز تحویل متقاضیان شد.

موسوی با بیان اینکه این واحدها هر کدام در ۵۰ متر مربع احداث شده است اضافه کرد: با توجه به اینکه ظرفیت استان‌های محروم کشور شناسایی و بسترهای لازم برای اشتغال و تولید فراهم شده است، سال آتی این قرارگاه در نظر دارد برای جوانان استان‌های محروم کشور با پرداخت تسهیلات زمینه اشتغال فراهم کند.

قرارگاه جهادی امام رضا یک قرارگاه تاکتیکی است که وظیفه اصلی آن هدایت گروه‌های مردمی، سمن‌ها و کمک‌های حمایتی در زمینه‌های گوناگون در مناطق محروم کشور به مناسبت‌های مختلف است.