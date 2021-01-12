‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، صادق فرامرزی در قالب برنامه چشم‌انداز که به صورت زنده و مستقیم از شبکه اینترنتی «ایران کالا» پخش می‌شد و به بررسی وضعیت فناوری‌های مالی در نظام بانکی و تأثیر نمایشگاه تراکنش در ارتقای آن اختصاص داشت، دو دغدغه جدی در زمینه فناوری مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: بحث احراز هویت مجازی مشتریان در بانک‌ها یک تهدید جدی است. بدون احراز هویت مجازی بخشی از فعالیت فناوری مالی با مشکل مواجه است. این کار حتی در بانک‌های معدودی نیز که انجام شده، حتماً در خدمات اصلی به صورت کامل انجام نشده و مشتری کماکان باید به شعبه مراجعه کند. در این زمینه قانون وجود دارد و در مقابل تحقق آن ممانعت می‌کند که لازم است سریع‌تر این مشکل برطرف شود.

وی انطباق پذیری با قانون را نگرانی دوم در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همه جای دنیا قانون عقب‌تر از فناوری است. همیشه فناوری توسط گروه ریسک پذیرتری به وجود می‌آید و در ادامه کار با برخورد قانون مواجه می‌شود. در دنیا برخی معتقدند که نباید دیگر به طور مرتب و پی‌درپی قانون وضع کنیم. به دلیل اینکه فرآیند قانون‌گذاری طولانی است، ممکن است که آن کسب و کار از بین برود و برای برخی از فعالان این بخش مشکلاتی ایجاد کند. از این رو بدیهی است که در وضع قوانین عقب‌تر از فناوری هستیم. در دنیا رویکرد جدیدی به نام انطباق با قوانین موجود پدید آمده که قوانین موجود به رسمیت شناخته می‌شود و فناوری جدید با انطباق بر قوانین موجود(Compliance) شکل می‌گیرد.

فرامرزی اظهار کرد: این دو موضوع می‌تواند به مدیریت ریسک مربوط شود. مدیریت ریسک در مرحله اجرا موجب می‌شود که گرفتاری و مشکل پیش روی فناوری مالی برطرف شود. از این رو باید با با قوانین موجود خود را هماهنگ کنیم. در دوره نوآوری و دنیای فین‌تک نظارت متمرکز و بین‌راهی چندان کارکرد ندارد. در دنیای جدید باید نوع نظارت مبتنی بر رسم خط‌کش‌ها و چارچوب‌ها باشد ولاغیر. نهادهای نظارتی نیز باید حتماً خود را با این روند تطبیق بدهند و نمی‌توان این روند را به تعویق انداخت. در پنج سال آینده نظام بانکداری با تغییرات جدی مواجه می‌شوند و به اندازه سی سال گذشته تغییر می‌کنند و اینکه گفته می‌شود در ١٠ سال آینده فین‌تک‌ها ممکن است جای بانک‌ها و بیمه‌ها را بگیرند، حرف بی‌ربطی نیست.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران گفت: ایجاد احساس رضایت و مشعوف‌کردن مشتری در تراکنش‌های مالی عمدتاً از طرف مشتری درخواست می‌شود و از طریق فناوری و خدمات بانکی به شکلی جذاب برای او ارائه می‌شود. روند فعلی البته نیاز به تغییر نگرش جدی در سیستم سنتی در کشور و همه جای دنیا دارد. این روند در حوزه‌های مختلفی از قبیل رمز ارزها و انواع پرداخت‌ها در کشور نیاز به تغییر دارد.

وی افزود: در زمان حساسی هستیم. این فرآیند ناگزیر بوده و تغییرات حتمی است. نظام بانکی و حاکمیت باید این روند را حمایت کند تا خدای ناکرده باعث دلسردی نشود.

به جای نصب گاردریل، باید ریل‌گذاری کنیم

فرامرزی با اشاره به اهمیت ایده در مجموعه فرآیندهای نظام‌های پرداخت در کشور، اظهار کرد: در مدل‌های سنتی در برابر ایده انعطاف وجود نداشته است. ایده‌ای که بر اساس تقاضای مشتریان به وجود آمده و باعث شده تا سرویسی که به روش سنتی در گذشته ارائه شده، با استفاده از ابزارهای موجود و فناوری به سهولت به مشتری ارائه شود. مشتری تجربه‌ای خواهد داشت که با وجود همان ابزارهای قبلی، در اختیار نداشته است. در عصر حاضر این مشتری است که تعیین می‌کند چه سرویسی را بانک برای او تأمین کند و آنچه ارزش خواهد بود اصطلاحاً کیفیت سفر مشتری در فرایند استفاده از سرویس است.

وی تاکید کرد: نباید فناوری مالی را به میزان زیادی به ابزارها ربط داد. ایده و روح حاکم بر فناوری‌های مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر خدمتی که مشتریان تا امروز با مالکیت بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دریافت کرده‌اند، با تغییر رویه مواجه می‌شود. شاید تا ١٠ سال آینده فین‌تک به جریان اصلی در حوزه مالی تبدیل شود و بانک‌ها و بیمه‌ها دچار گرفتاری شوند. در واقع شکل هر ایده‌ای که لازم بوده مشتری برای استفاده از آن به بانک مراجعه کند، تغییر خواهد کرد. مشتری در آینده برای فرآیندهای پرداخت تعیین تکلیف خواهد کرد.

مدیرعامل فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران افزود: فین‌تک‌ها چابک‌تر، انعطاف‌پذیرتر و با شجاعت و سرعت بیشتری خود را با قوانین تطبیق می‌دهند و از این رو خدمات مناسب‌تر با شکل بهتری هم به مشتری ارائه خواهند کرد.

فرامرزی گفت: مدت‌ها است که مجوز فعالیت بانک مجازی داده نشده است اما در این زمان که اعطای مجوزها با مشکل مواجه شده، راهکار دیگری به عنوان «نئوبانک» وجود دارد که می‌تواند از مجوز بانک دارای مجوز استفاده کند و فعالیت دیجیتال را در یک فضای کوچک‌تر انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه نباید فناوری مالی را تنها در حوزه پرداخت مورد توجه قرار داد، افزود: با این بحث که اوضاع در حوزه پرداخت مناسب نیست، موافقم. بحث کارمزدها موجب می‌شود که دچار مشکل شویم. فناوری مالی به وجود آمده تا پول را حذف کند. دنیای فین‌تک دنیای بزرگی است که بخش بانکی و پرداخت می‌تواند در آینده دچار مشکل شود.

مدیرعامل فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه باید از جوانان و نخبگانی که با علاقه در کشور خود مانده و در این حوزه فعالیت می‌کنند، حمایت جدی داشته باشیم، اظهار کرد: باید حتماً بحث sandbox ملی را جدی بگیریم و نباید شرایطی به بوجود بیاید که کسانی که در حوزه فناوری فعالیت دارند با دلسردی مواجه شوند و حاکمیت در این حوزه باید دقت بیشتری داشته باشد.

فرامرزی تاکید کرد: ما موظف به حفظ سرمایه‌های ارزشمند کشور هستیم چراکه تولید نوآوری و فناوری عمدتاً توسط نخبگان ارزشمند کشور تولید می‌شود و مبادا با برخوردهای قضائی با نخبگانی که بدون قصد تخلف و بنا به شجاعت ذاتی و اصل ریسک موجود در فن آوری‌های نوین اقدام به تلاش در کشور می‌کنند باعث پشیمانی و تزریق احتیاط مخرب به ایشان بشویم.

