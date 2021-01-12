عامل انتشار تصاویر شکار در فضای مجازی در میاندوآب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بقالی در این خصوص اظهار کرد: در پی انتشار مکرر تصاویری از شکار و صید این فرد متخلف در فضای مجازی که موجب خدشه‌دار شدن افکار عمومی و دوستداران طبیعت و حیات وحش این شهرستان شده بود، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست موفق به شناسایی فرد متخلف شدند. دستگیری شکارچی متخلف در میاندوآب

وی افزود: با پیگیری و کشف ابعاد این تخلف، ضمن اخذ مجوز بازرسی از منزل این فرد از سوی مقام ذیصلاح قضائی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همکاری مأموران انتظامی موفق به کشف ۶ قطعه کبک، چهار قطعه باقرقره و حدود هشت کیلوگرم گوشت شکار پرنده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب گفت: همچنین تعدادی آلات و ادوات صید و شکار شامل ۲ رشته تور ماهیگیری، ۲ قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ و متعلقات نیز از منزل این متخلف باسابقه کشف شد.

بقالی گفت: شکارچی متخلف با تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد و از بابت ضرر و زیان وارد آورده به محیط زیست محکوم به پرداخت بیش از ۵۰۰ میلیون ریال شد که با دادخواست قضائی و پیگیری‌های حقوقی قابل وصول است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب با تاکید بر اثرات سو اجتماعی انتشار این گونه تصاویر در فضای مجازی و تقبیح آن، بیان کرد: در سال جاری این دومین تخلفی است که در حوزه فضای مجازی در این شهرستان شناسایی و پیگیری شده و در آینده نیز چنین افرادی از مجازات‌های قانونی این اقدام در امان نخواهند بود.