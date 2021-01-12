به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه اتهام‌زنی جدیدی را علیه ایران مطرح کرد.

وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در «باشگاه ملی مطبوعات» در واشنگتن در واپسین روزهای عمر دولت کنونی کشورش با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که گروهگ تروریستی القاعده در ایران پایگاه دارد!

وی در ادامه ادعا کرد که تهران در حملات ۱۱ سپتامبر به القاعده کمک کرده است!

محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای واهی پمپئو در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: از تروریستی نامیدن کوبا تا از طبقه بندی خارج کردن‌های خیالبافانه و ادعاهای ارتباط ایران با القاعده، آقای «دروغ می‌گوییم، فریب می‌دهیم، دزدی می‌کنیم» به صورت رقت‌آوری، حرفه فاجعه‌بار خود را با دروغ‌های جنگ طلبانه پایان می‌دهد.

ظریف در این باره گفت: هیچ کسی فریب نمی‌خورد. تمامی تروریست‌های حادثه ۱۱ سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پمپئو در خاورمیانه بودند، هیچکدام از ایران نبودند.