به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، چویی جان کان معاون وزیر امور خارجه جمهوری کره، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۳ دی ماه) با مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون تحولات اخیر در مناسبات فیمابین دو کشور گفتگو و رایزنی کرد.

ذوالنوری در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه و دوستانه مناسبات تهران – سئول گفت: پیشینه تاریخی مناسبات دو ملت و عدم وجود سابقه منفی در همکاری‌های فیمابین بستر مناسبی برای رشد و توسعه روابط در عرصه‌های مختلف میان دو کشور ایجاد کرده است.

ذوالنور در ادامه با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای ایجاد خلل در مناسبات دوستانه تهران و سایر کشورها گفت: رهبران دو کشور نباید اجازه دهند روند توسعه مناسبات دوستانه فیمابین تحت تأثیر اقدامات و تلاش مغرضانه کاخ سفید متوقف شده و منافع دو ملت به مخاطره افتد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دارایی‌ها مسدود شده کشورمان در بانک‌های جمهوری کره که به علت فشارهای آمریکا بلوکه شده است گفت: انتظار می‌رود رهبران کره جنوبی با درایت و هوشمندی با آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران اجازه ندهند خدشه‌ای به روابط دو کشور وارد آید.

وی خواستار اقدام فوری جمهوری کره جهت استرداد دارایی‌های کشورمان از بانک‌های این کشور شد.

ذوالنوری اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه ملت ایران را مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی و غیرانسانی دانست و افزود: تهران مایل نیست روابط دو جانبه تحت تأثیر سیاست‌های مغرضانه آمریکا قرار گیرد.

اراده سئول استرداد منابع ارزی تهران در این کشور و بازگرداندن آن است

در ادامه این دیدار معاون وزیر خارجه جمهوری کره ضمن ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و مشورت و رایزنی نزدیک با مقامات ایرانی گفت: گفتگوهای سازنده و مفیدی با مقامات جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه و گسترش همکاری‌های فیمابین و رفع مشکلات و موانع در مسیر تقویت همکاری‌های فیمابین داشته است.

وی تصریح کرد اراده سئول استرداد منابع ارزی تهران در این کشور و بازگرداندن آن است.

معاون وزیر خارجه جمهوری کره همچنین تأکید کرد کشورش اقدام لازم را برای حل مشکلات فنی کشتی باری توقیف شده انجام خواهد داد.