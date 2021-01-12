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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۲۱:۰۸

مربی تیم فوتبال شهر خودرو مشهد:

برخلاف جریان بازی روی اشتباه بچه‌گانه گل خوردیم

برخلاف جریان بازی روی اشتباه بچه‌گانه گل خوردیم

مسجدسلیمان- مربی تیم فوتبال شهر خودرو مشهد گفت: بچه‌های ما خوب تلاش کردند اما برخلاف جریان بازی روی اشتباه بچه‌گانه گل خوردیم و نتیجه را واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی عصر امروز در نشست خبری پس از شکست تیمش در مقابل تیم مسجدسلیمان، بیان کرد: ما روی زمینی فوتبال بازی می‌کنیم اما شرایط زمین مناسب نبود و از برگزارکنندگان بازی‌ها می‌خواهم به این موضوع نگاه کنند.

وی از تغییر داور بازی یک روز قبل از برگزاری بازی انتقاد کرد و گفت: بدون هیچ علت و توضیحی داور را تغییر دادند و نمی‌دانم چه کسی پاسخگو است.

مربی تیم فوتبال شهر خودرو مشهد از عملکرد تیم داوری تقدیر کرد و افزود: داوری خوب بود اما سهرابی رئیس دپارتمان داوران برای تغییر داور هیچ توضیحی به باشگاه شهر خودرو نداد.

در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم شهر خودرو مشهد عصر امروز با نتیجه پرگل سه بر یک مغلوب تیم نفت مسجدسلیمان شد.

کد مطلب 5120847

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