به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه هفتمین جلسه اصلی این قرارگاه در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز دو دستور کار مهم ارزیابی گزارشهای مربوط به طرح محله محور شهید سلیمانی و طرح مدیریت هوشمند کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا استانداران ۴ استان به همراه رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و فرماندهان سپاه این استان‌ها در جلسه امروز قرارگاه حضور داشتند و گزارش ارائه شده در جلسه، نشان از توفیق نسبی طرح‌ها در همه استان‌ها و شهرهای کشور داشت.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری و تلاش‌هایی که همه دستگاه‌های اجرایی و کادر بهداشت و درمان انجام می‌دهند، رتبه بندی شهرها از قرمز و نارنجی، عمدتاً به شهرهای زرد و آبی رسیده است که گشایشی در فعالیت‌های حوزه‌های مختلف هم در بحث مشاغل و خدمات و هم در حوزه خدمات فرهنگی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با این گشایش‌ها، تلقی عادی سازی نشود و کماکان باید تمام دستورالعمل‌های بهداشتی اجرا، توصیه‌ها و اقدامات در رعایت فاصله اجتماعی، عدم تجمع بیش از حد و الزام استفاده از ماسک و همچنین بحث خودمراقبتی و کمک به دیگران را رعایت کنیم.

رحمانی فضلی گفت: گزارشی که در جلسه امروز داده شد، نشان از این دارد که مردم استقبال خوبی از این دو طرح داشتند. پایه اصلی این طرح‌ها بر دوش مردم بوده که الحمدا… توفیقات خوبی نیز کسب شده است.

وزیر کشور گفت: در جلسه امروز پیشنهاد داده شد که همکاری دستگاه‌های مختلف کماکان باید ادامه یابد تا ما بتوانیم به کمک همه دستگاه‌ها و مردم مراحل پیشرفته کار را با استفاده از تجربیات و تحلیل‌های علمی و پژوهشی که انجام شده است، با اولویت بندی مناطق، سنین و اقشار و مشاغل پیش ببریم و نگذاریم این شرایط مناسبی که ایجاد شده خدایی نکرده دوباره به شرایط قرمز و نازنجی بازگردد.

وی ادامه داد: در طرح هوشمند مدیریت کرونا مبنا شهر و شهرستان است که در شهر و شهرستان مبنا محلات و در محلات خانواده است و از عنصر خانواده، محله و شهر و شهرستان و در نهایت استان را در برمی‌گیرد؛ یعنی در هر شهری که علائمی از کرونا دریافت کردیم که نشاندهنده ابتلاء بالا و یا بستری گسترده در بیمارستان و یا فوت بود، باید در مراحل اولیه با رعایت اولویت بندی ها از سطح خانواده تا شهر بررسی کرده و تمامی اقدامات لازم انجام شود تا نگذاریم بیماری مجدداً تسری یابد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی تصریح کرد: ایام و مناسبت‌هایی در پیش رو داریم که برای ما مهم اند و باید تصمیم‌گیری های مناسب انجام شود. از جمله ۲۲ بهمن و دهه فجر که باید از الان سیاستهای لازم در نحوه برگزاری این جشن‌ها را برنامه ریزی و اتخاذ کنیم و تمام شرایطی که مبتنی بر سلامت مردم است، فراهم کنیم.

وی ادامه داد: پس از آن عیدنوروز را در پیش داریم که مقدمات عیدنوروز از اسفند با خریدها و تجمعات شروع می‌شود و پس از آن خود نوروز و ۱۵-۱۶ روز تعطیلی ایام عید است که بحث مسافرت‌ها و دید و بازدیدها مطرح می‌شود. به دنبال این هستیم که کمیته‌های مربوطه ذیل ستاد ملی مقابله با کرونا، پروتکل‌های لازم برای مناسبت‌های پیش رو داشته باشند، تا در ستاد ملی مطرح و تصمیم گیری شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا همچنین اشاره کرد: در جلسه امروز به موضوع آثار اجتماعی بیماری کرونا اشاره شد که مسئولیت و مأموریت آن به شورای اجتماعی کشور سپرده شد تا با کمک همه دستگاه‌ها بحث آثار اجتماعی این موضوع کاملاً مورد بررسی قرار گیرد. همچنین آثار روانی بیماری کرونا نیز مطرح شد که طرح روان شناختی آن به وزارت بهداشت داده شد تا کار دقیقی در این حوزه انجام دهد تا ضمن اینکه که بحث سلامت بهداشتی مردم عزیز را فراهم می‌کنیم، سلامت روانی و شرایط اطمینان بخش اجتماعی را نیز مهیا کنیم.

رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد: با همه اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و روند کاهشی و نزولی میزان ابتلاء، بستری در بیمارستان و فوت ناشی از کرونا را داریم، با تأمین واکسن برای گروههای حساس و اولویت دار نیز بتوانیم در حوزه مصون سازی، بهداشت و درمان به مرحله و شرایط با ثبات و قابل اطمینانی برسیم تا همه مردم بتوانند به فعالیت‌های خود بپردازند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و کمک مردم عزیز به ویژه وزارت بهداشت و فعالان حوزه بهداشت و درمان بتوانیم گام‌های بلندتر، مطمئن‌تر و باثبات تری را برداریم تا شرایط مطلوب و مناسب باشد.