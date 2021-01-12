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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۲۰

لیگ برتر بسکتبال

پیروزی مهرام در رقابت با شیمیدر/ مس بر شهرداری بندرعباس غلبه کرد

پیروزی مهرام در رقابت با شیمیدر/ مس بر شهرداری بندرعباس غلبه کرد

دیدار تیم‌های مهرام تهران و شمیدر قم در لیگ برتر بسکتبال با برتری بازیکنان مهرام به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز دو دیدار برگزار شد که طی آن مس کرمان در رقابت با شهرداری بندرعباس به برتری ۷۰ بر ۵۱ دست یافت.

دیگر دیدار امروز میان دو تیم بالانشین شیمیدر قم و مهرام تهران در گروه ب مسابقات برگزار شد. در این دیدار تیم مهرام با نتیجه ۸۲ بر ۶۶ حریف خود را شکست داد.

بازیکنان مصطفی هاشمی در تیم شیمیدر در حالی نتیجه دیدار امروز را واگذار کردند که مربی آنها سال‌ها در رأس کادر فنی مهرام مقابل تیم‌های زیادی صاحب برتری شده و قهرمانی لیگ را از آن خود کرده بود.
 

کد مطلب 5120857
زینب حاجی حسینی

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