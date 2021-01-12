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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۲۲

فرماندار صومعه سرا خبر داد:

ضعف اینترنت و آنتن دهی در ۲۷ روستای شهرستان صومعه سرا

ضعف اینترنت و آنتن دهی در ۲۷ روستای شهرستان صومعه سرا

صومعه سرا- فرماندار صومعه سرا با اشاره به وجود ضعف اینترنت و آنتن دهی در ۲۷ روستای این شهرستان، گفت: متاسفانه سرقت خطوط برق و مخابرات از مشکلات اصلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال سید محمدی عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب بسیج رسانه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاران همیشه بازوان توانمند و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا ۶۷.۵ درصد آسفالت راه‌ها و محورهای روستایی را به خود اختصاص داده است، گفت: شهرستان صومعه سرا بالاترین میانگین آسفالت را دارد و همچنین به عنوان دومین شهرستان از لحاظ جاده‌های بین روستایی نیز می‌باشد.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه ۲۷ روستا دچار ضعف اینترنت و مشکلات آنتن دهی در حوزه ارتباطات هستند، بیان کرد: به علت دزدی‌های کابل برق و مخابرات متأسفانه در روستاها با این مشکل مواجه هستیم.

وی همچنین در ادامه به کابل کشی زمینی اشاره کرد و افزود: در حال بررسی و اقدامات لازم برای کابل زمینی در این روستاها هستیم.

سید محمدی به ضعف آنتن دهی و خطوط ثابت تلفن در نقاط مختلف شهرستان اشاره و تاکید کرد: برای جبران این مشکل باید در ۱۴ نقطه دکل نصب شود ولی متأسفانه برای نصب این دکل‌ها با عدم همراهی و تعارض‌های زیادی مردم مواجه هستیم.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه اصحاب رسانه نباید تغییرات به وجود آمده در ادارات شهرستان را با موضوعاتی همچون مانند بومی و غیربومی بودن دامن بزنند، گفت: مدیران از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی تفاوتی ندارند و می‌توان آنها را لحاظ کارایی درجه بندی کرد.

سید محمدی بیان کرد: بعضی از تغییرات انجام شده در رؤسای ادارات شهرستان به علت ارتقای شغلی و برخی‌ها نیز به علت عملکرد ضعیف و نارضایتی مردمی بوده است.

کد مطلب 5120860

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