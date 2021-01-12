به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر سه‌شنبه در برنامه سه‌شنبه‌های اقتصادی استانداری ضمن افتتاح یک واحد تولیدی و بازدید از چند واحد صنعتی از جمله یک شرکت کشت و صنعت با اشاره به ضرورت حمایت مسئولان در راستای توسعه‌ی واحدهای صنعتی موفق گفت: روند احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان قم مثبت بوده و استان قم یکی از استان‌های موفق و پیشرو در این حوزه بوده است.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری و تعامل مناسب دستگاه‌های ذیربط به ویژه بانک‌ها شاهد بازگشت سایر کارخانجات نیمه فعال و راکد به چرخه‌ی تولید شویم و حمایت‌های لازم و جدی برای تسریع در بهره برداری از فازهای توسعه‌ای واحدهایی که به‌دنبال توسعه و تکمیل هستند، در دستور کار استان قرار دارد.

استاندار قم در برنامه سه شنبه اقتصادی و بازدید از واحدهای صنعتی استان این هفته، از شرکت «کشت و صنعت شریف آباد»، تولید کننده لبنیات و شرکت سلولوزی «رها پاپیروس»، تولید کننده محصولات سلولزی و شرکت «گرانول معصوم» بازدید و واحد صنعتی «ره شتاب مدرن»، تولیدکننده اسباب بازی و ظروف پلاستیکی را افتتاح کرد.