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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۴۳

پس از طرح ادعایی واهی توسط پمپئو؛

خزانه‌داری آمریکا ۵ فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد

خزانه‌داری آمریکا ۵ فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا پس از طرح ادعایی واهی توسط وزیر خارجه این کشور، تحریم‌هایی را علیه ۵ نفر در ارتباط با ایران اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه پس از طرح ادعایی واهی توسط وزیر خارجه دولتِ رو به پایان کشورش، تحریم‌هایی را علیه ۵ نفر در ارتباط با تروریسم ادعایی خود اعمال کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص آمده است که این کشور ۵ فرد از عراق، مغرب و عربستان را به لیست تحریم‌های ضدتروریستی خود افزوده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا کرد که این افراد پیرامون ارتباط ایران با گروهک تروریستی القاعده در لیست تحریم‌های قرار گرفته اند!

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش اتهام‌زنی جدیدی را علیه ایران مطرح کرد.

وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در «باشگاه ملی مطبوعات» در واشنگتن در واپسین روزهای عمر دولت کنونی کشورش با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که گروهک تروریستی القاعده در ایران پایگاه دارد!

محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای واهی پمپئو در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: از تروریستی نامیدن کوبا تا از طبقه بندی خارج کردن‌های خیالبافانه و ادعاهای ارتباط ایران با القاعده، آقای «دروغ می‌گوئیم، فریب می‌دهیم، دزدی می‌کنیم» به صورت رقت‌آوری، حرفه فاجعه‌بار خود را با دروغ‌های جنگ طلبانه پایان می‌دهد.

ظریف در این باره گفت: هیچ کسی فریب نمی‌خورد. تمامی تروریست‌های حادثه ۱۱ سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پمپئو در خاورمیانه بودند، هیچکدام از ایران نبودند.

کد مطلب 5120867

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