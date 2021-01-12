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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۲۱:۴۳

خاموشی های زمستانه برق در گلستان/نیروگاه‌ها کمبود سوخت دارند

خاموشی های زمستانه برق در گلستان/نیروگاه‌ها کمبود سوخت دارند

گرگان- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: به دلیل کمبود سوخت نیروگاه ها نتوانستیم برق مورد نیاز گلستان را تامین کنیم و مجبور شدیم خاموشی های اضطراری داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی های ساعتی برق در مرکز گلستان و دیگر شهرها از هفته پیش آغاز شده و در روزهای اخیر ساعات خاموشی و گستره آن افزایش یافته است.

این خاموشی های زمستانه بدون اطلاع قبلی بوده و مسئولان علت آن را کمبود سوخت در نیروگاه های برق اعلام می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان شامگاه سه شنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: به دلیل کمبود سوخت نیروگاه ها نتوانستیم برق مورد نیاز استان را تامین کنیم و مجبور شدیم خاموشی های اضطراری داشته باشیم.

علی اکبر نصیری افزود: چون برنامه‌ریزی از قبل برای خاموشی نداشتیم نتوانستیم آن را اطلاع رسانی کنیم.

وی گفت: از همه استانی ها خواهش می کنیم برای تامین برق پایدار ۱۰ درصد از مصرف خود را در گاز و برق کاهش دهند.

نصیری توضیح داد: اگر مردم یک الی دو درجه دمای محیط خانه و محل کار خود را پایین بیاورند و صرفه‌جویی کنند خاموشی نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد: ظرفیت نیروگاه‌های کشور ۸۰ هزار مگاوات بوده و مصرف در زمستان به ۴۰ هزار مگاوات هم نمی رسد ولی به دلیل عدم تامین سوخت نیروگاه ها باید صرفه جویی در مصرف گاز و برق صورت گیرد.

گفتنی است که نصیری پیش از این اعلام کرده بود ۸۰ درصدی نیروگاه‌های استان به گاز وابسته است.

کد مطلب 5120869

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