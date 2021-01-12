سرهنگ روح الله گراوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی، طرح پاک‌سازی با هدف شناسایی و دستگیری سارقان و معتادان متجاهر توسط مأموران انتظامی این فرماندهی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی در ۴۸ ساعت در سطح شهرستان دزفول اجرا شد، ۳۴ سارق حرفه‌ای و ۲۲ معتاد متجاهر شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی دزفول تصریح کرد: متهمان به ۳۰ فقره انواع سرقت از منزل، محتویات خودرو، اماکن خصوصی، قطعات خودرو و… اعتراف کردند.

سرهنگ گراوندی عنوان کرد: در قالب این طرح یک قبضه سلاح جنگی و چهار قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، مقادیری مواد مخدر و همچنین ۲۵ دستگاه خودرو و ۱۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و تحویل توقفگاه شدند.

وی از مشارکت خوب شهروندان با نیروی انتظامی تقدیر کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.