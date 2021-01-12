کوبا: دولت ترامپ نمونه تروریسم دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تله سور»، «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهور کوبا امروز سه شنبه سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال کشورش را محکوم و آن را مصداق تروریسم دولتی توصیف کرد.

رئیس جمهور کوبا در واکنش به اقدام دیروز واشنگتن علیه هاوانا گفت که این موضوع معیارهای دوگانه واشنگتن را آشکار می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد که محاصره و تحریم کوبا از سوی آمریکا خود یک تروریسم دولتی است.

این در حالیست که دولت آمریکا دیروز دوشنبه مجدداً نام کوبا را به فهرست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرد.

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت: سیاست خارجی پیچیده است؛ اما آمریکا نمی‌تواند از اصول خود عقب نشینی کند.

وزیر امور خارجه آمریکا ادعاهایی را علیه کوبا از جمله پناه دادن به فراری‌های آمریکایی و حمایت از نیکلاس مادورو رییس جمهور قانونی و منتخب ونزوئلا مطرح کرد.

این اقدام واشنگتن از جمله تصمیمات دقیقه آخری دولت ترامپ پیش از پایان ریاست جمهوری وی محسوب می‌شود.