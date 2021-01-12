  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۲۱:۴۷

در واکنش به اقدام خصمانه واشنگتن؛

کوبا: دولت ترامپ نمونه تروریسم دولتی است

کوبا: دولت ترامپ نمونه تروریسم دولتی است

رئیس جمهور کوبا امروز سیاست های خصمانه آمریکا در قبال کشورش را محکوم و آن را مصداق تروریسم دولتی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «تله سور»، «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهور کوبا امروز سه شنبه سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال کشورش را محکوم و آن را مصداق تروریسم دولتی توصیف کرد.

رئیس جمهور کوبا در واکنش به اقدام دیروز واشنگتن علیه هاوانا گفت که این موضوع معیارهای دوگانه واشنگتن را آشکار می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد که محاصره و تحریم کوبا از سوی آمریکا خود یک تروریسم دولتی است.

این در حالیست که دولت آمریکا دیروز دوشنبه مجدداً نام کوبا را به فهرست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرد.

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت: سیاست خارجی پیچیده است؛ اما آمریکا نمی‌تواند از اصول خود عقب نشینی کند.

وزیر امور خارجه آمریکا ادعاهایی را علیه کوبا از جمله پناه دادن به فراری‌های آمریکایی و حمایت از نیکلاس مادورو رییس جمهور قانونی و منتخب ونزوئلا مطرح کرد.

این اقدام واشنگتن از جمله تصمیمات دقیقه آخری دولت ترامپ پیش از پایان ریاست جمهوری وی محسوب می‌شود.

کد مطلب 5120884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها