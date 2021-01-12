تاکید بر لزوم پاسخگو کردن حامیان تروریسم در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه و نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد بر ضرورت پاسخگو کردن کشورهای حامی تروریسم در سوریه و وادار کردن آنها به توقف نقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد.

وی افزود: عدم عمل شورای امنیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه، تروریست‌ها و حامیان آنان را به ادامه جنایت‌هایشان تشویق می‌کند.

بشار الجعفری در بیانیه‌ای که درباره تهدید اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به ریاست شورای امنیت ارائه شد, گفت: تصویب متفق‌القول قطعنامه شورای امنیت شماره/۱۳۷۳/ در تاریخ ۲۸ سپتامبر, نقطه عطفی در کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و تلاش‌های بین‌المللی جمعی با هدف مبارزه با آن از طریق مجموعه‌ای از تدابیر بود.

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که سوریه به مسئولیت‌های خود برای حفاظت از ملت، فرهنگ باز و تمدن‌های چند گانه و غنی خود در برابر تلاش‌های تروریسم برای کشتن و لغو عمل می‌کند.

وی ادامه داد: سوریه پس از گذشت ده سال از آغاز جنگ تروریستی علیه آن، به حمل پرچم مبارزه با تروریسم به نمایندگی از کل جهان مصمم است.

بشار الجعفری گفت: امروزه شمار زیادی از تروریست‌های خارجی و خانواده‌های آن‌ها در تعدادی از اردوگاه‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح جدایی‌طلب وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکایی حضور دارند.

معاون وزیر خارجه و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تاکید کرد که سوریه هرگز از تعهدات بین‌المللی خود شانه خالی نخواهد کرد.