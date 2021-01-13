زنجانی ها ۲۷۳ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند

موسی احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم مدیریت درست مصرف گاز در استان زنجان تاکید کرد و گفت: شهروندان این مسئله را مد نظر قرار دهند که زنجان در منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و باید مدیریت سوخت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی به آمار مصرف گاز در استان زنجان اشاره کرد و گفت: زنجانی‌ها در سه ماه سالجاری بیش از ۲۷۳ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶ درصد رشد دارد.

احمدلو تاکید کرد: در سالجاری مشترکین خانگی ۱۹۳ میلیون متر مکعب مصرف گاز داشتند که نسبت به سال گذشته هم افزایش دارد.

وی افزود: تعداد مشترکان گاز استان زنجان بیش از ۳۶۰ هزار مشترک است و ۲۱ شهر و ۵۹۳ روستای استان از نعمت گاز استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز زنجان با بیان اینکه شرکت گاز استان برای گاز رسانی به روستاهای ۲۰ خانوار هم برنامه ریزی لازم را کرده است، ابراز کرد: طرح تشویقی مشترکان کم مصرف گاز در استان اجرا می‌شود و مشترکانی که از اول دی ماه، ۲۰۰ متر مکعب در ماه مصرف گاز داشته باشند از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره مندخواهند شد.