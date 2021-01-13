خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از بازار فریدونکنار به عنوان قتلگاه پرندگان مهاجر یاد می‌شود، پرندگان زیبا و نادری که سفر در مازندران برای آنها به دوزخ مبدل شده و سرانجام سر از تاوه‌های کباب سر در می‌آورند.

شیوع آنفلوانزای پرندگان هم نتوانست تب شکار این گونه‌های مهاجر را فروبنشاند اما تخلف فروش شکار در بازار پرندگان به وضوح دیده می‌شود و فروشندگان و بازاریان چندان به مصوبات پشت میزی مسئولان و دست اندرکاران اعتقادی ندارند، اینجا همه چیز با معیار پول، سنجیده می‌شود.

بازاریان و فروشندگان آنفلوانزای پرندگان را ترفندی منسوخ شده از سوی متولیان امر می‌دانند که قصدشان جلوگیری از عرضه این گونه‌های زیباست و آنها قانون خاص خودشان را دارند و هر بهله پرنده، یک قیمت خاص دارد.

یکی از بازاریان فریدونکنار با بیان اینکه سال‌های مدیدی است که فروش پرندگان در این بازار وجود دارد و شمار زیادی از این طریق امرار معاش می‌کنند، می‌گوید: معیشت بسیاری از خانوارهای منطقه به شکار و فروش پرندگان گره خورده و نباید آنها را از شغل آبا و اجدادیشان منع کرد.

این بازاری با اظهار اینکه هرساله همزمان با زمستان و پاییز محدودیت‌ها و گشت‌ها در بازار شدت می‌یابد، ادامه داد: فروش پرندگان مشتریان خاص خود را دارد و ما مجبوریم به خاطر تقاضای مشتریان به عرضه پرندگان بپردازیم.

فروش پرندگان مشتریان خاص خود را دارد و ما مجبوریم به خاطر تقاضای مشتریان به عرضه پرندگان بپردازیم

قیمت انواع پرندگان شکار شده در بازار فریدونکنار متفاوت است از ۲۰۰ هزار تومان گرفته تا مرز ۵۰۰ هزار تومان و برخی از فروشندگان حتی سفارش برای ارسال گوشت پرندگان به مقصد مشتریان را نیز می‌پذیرند.

با گشتی در رستوران‌های فریدونکنار و شهرهای مجاور هم می‌توان ردی از غازها و قوهای مهاجر را دید که در منوی غذا قیمت گذاری شده است، اردک و قوی محلی و وحشی هر یک قیمت خاص خودشان را دارند. هم به صورت کبابی و هم سوخاری عرضه می‌شوند و می‌توان این گونه‌های مهاجر و نگون بخت را با انواع خورشت و سبزی سفارش داد.

غاز شکم پر و انواع مخلفات هر پرس دونفره تا ۵۰۰ هزار تومان در رستوران‌ها عرضه می‌شود و به دلیل شیوع کرونا، سفارش‌های بیرون بر هم گرفته می‌شود.

آمارهای شکار و فروش پرندگان مهاجر در تالاب‌های مازندران به ویژه فریدونکنار بالا است و گاه تا یک میلیون قطعه هم برآورد می‌شود و این نسل کشی، ارزش تجاری و گردش مالی فراوانی هم دارد که چشم طمع برخی سودجویان را نسبت به این کشتار بی‌رحمانه کور کرده است.

اجاره ۳۰ تا ۵۰ میلیونی مزارع تالابی

بازار اجاره و خرید و فروش اراضی تالابی برای شکار پرندگان نیز در مناطق مختلف مازندران از جمله ازباران و فریدونکنار هم پرمشتری است و به گفته محمدی یکی از کشاورزان منطقه، شکارچیان پاییز هرماه برای اجاره اراضی شالیزاری که محل زمستان گذارانی پرندگان است، رقم‌های وسوسه آمیزی پیشنهاد می‌کنند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جمعی از شکارچیان برای برپایی دام و شکار پرندگان اراضی شالیزاری و تالابی را از کشاورزان برای سه ماه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان اجاره می‌کنند، افزود: این درآمد معادل یکسال کشت برنج در مزرعه است و نمی‌توان به راحتی از آن صرف نظر کرد.

بازار فروش پرندگان قانونی نیست

کوروس ربیعی مسئول حیات وحش اداره کل محیط زیست مازندران نیز با بیان اینکه بازار فروش پرندگان در فریدونکنار مجاز و قانونی نیست، ادامه می‌دهد: درخواست کرده بودیم تا این بازار را برچینیم.

وی با بیان اینکه قرار بود ضرب‌الاجل برای پایان کار بازار فریدونکنار صادر شود، افزود: متأسفانه همکاری دستگاه‌های متولی در این بخش چندان رضایت‌بخش نیست.

وی ادامه داد: هر سال حدود ۷۵۰ هزار تا یک میلیون قطعه انواع پرندگان مهاجر برای زمستان گذاری به تالاب‌های استان سفر می‌کنند و طرح جایگزینی شکار پرندگان مهاجر به منظور خاتمه دادن به معضل زیست محیطی در استان‌های شمالی اجرا می‌شود.

علاوه بر شکار غیرقانونی و کشتار بی‌رحمانه سال قبل حدود ۴۰ هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر در مازندران براثر مسمومیت محیطی با سم بوتولیسم، مرگ دردناکی را تجربه کردند و شکار نیز هرسال، زخم‌های پیکره محیط زیست را افزون می‌کند.

بازار فریدونکنار کانون آنفلوانزا و کرونا است

حسینعلی ابراهیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید تصمیم سازی جدی درباره بازار فریدونکنار گرفته شود، افزود: این بازار غیرقانونی بوده و پرندگان عرضه شده غیرقانونی است.

وی با تاکید براینکه باید دستگاه‌های متولی همکاری لازم را داشته باشند، اظهار داشت: این بازار در واقع می‌تواند کانونی برای شیوع آنفلوانزا و یا کرونا باشد و عرضه غیربهداشتی پرنده در آن وجود دارد.

وی از مردم خواست تا برای حفظ جان خود از خرید پرندگان خودداری کنند و ادامه داد: هرگونه دام‌های هوایی با هر عنوانی غیرقانونی است و مقابله با شکار و صید غیرقانونی کماکان ادامه دارد.

ابراهیمی یادآور شد: هر ساله با سرد شدن هوا پرندگان مهاجر به استان سفر می‌کنند و برخی از این پرندگان زمستان گذر بوده و تعدادی نیز در ماه‌های اولیه بهار در تالاب‌های استان حضور دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اظهار اینکه ۹۰ تا ۱۲۰ گونه پرندگان به تالاب‌های استان سفر می‌کنند، خواستار همکاری دستگاه‌های متولی از جمله فرمانداری و شهرداری برای برچیدن بازار غیرقانونی فریدونکنار شد.

وی به شکارچیان هشدار داد که با هرگونه شکار و صید طبق مقررات برخورد قانونی می‌شود و علاوه بر اینکه باید جرایم بازدارنده شدت یابد.

شکار غیرمجاز به رغم برنامه‌ریزی برای پیشگیری همچنان در تالاب‌های مازندران از جمله فریدونکنار وجود دارد و تاکنون همه برنامه‌ها در این زمینه نافرجام بوده است و امسال هم پرندگان زیادی راه بازگشت را نخواهند دید.