دموکراتهای کنگره برخی قوانین دوره ترامپ را لغو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سناتور «شرود براون» روز سه شنبه اعلام کرد که دموکرات‌های عضو کنگره ایالات متحده در حال تهیه یک پیش‌نویس از قوانینی هستند که طی سال‌های اخیر توسط دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تصویب شده است و امیدوارند که بتوانند این قوانین را در سال ۲۰۲۱ به زودی لغو کنند.

سناتور براون که پس از کنترل دموکرات‌ها بر مجلس سنا ریاست کمیته بانکداری را در این مجلس برعهده خواهد گرفت، در این باره گفت که قانونگذاران امیدوارند در حوالی ماه آوریل (اواخر فروردین / اوایل اردیبهشت)، از «قانون بازنگری کنگره» برای لغو برخی از این قوانین استفاده کنند.

این سناتور دموکرات به قوانینی که قرار است لغو شوند، اشاره‌ای نکرد.

سناتور براون در ادامه گفت که کمیته تحت ریاست وی در حال تعیین مصوبه‌های مقررات زدایی مالی و بانکی است که امکان لغو آنها وجود دارد و پیش بینی می‌شود سایر کمیته‌های مجلس سنا نیز کار مشابهی انجام دهند.

گفتنی است که قانون بازبینی کنگره -مصوب در سال ۱۹۹۶- به این نهاد قانونگذاری ایالات متحده امکان می‌دهد قوانینی را که به تازگی تصویب و نهایی شده‌اند، با کسب اکثریت ساده آرا لغو کنند.

اکنون با تسلط همزمان دموکرات‌ها بر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا که ظرف یک دهه اخیر در ایالات متحده بی سابقه بوده است، قانونگذاران و لیبرال‌ها با شتاب در حال تشخیص و تعیین قوانین و مقررات قابل لغوی هستند که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به نفع صنایع بزرگ تصویب شده‌اند.