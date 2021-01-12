رویگردانی مقامات اروپا از دیدار با «مایک پمپئو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «مایک پمپئو» روز سه شنبه با ادعایِ لزوم اطمینان یافتن از «انتقال آرام و منظم قدرت» ظرف هشت روز آینده (تا بیستم ژانویه/ ۳۱ دیماه) آخرین سفر خارجی خود به اروپا در مقام بلندپایه‌ترین دیپلمات آمریکا را لغو کرد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز در یک گزارش افشا کرد که دلیل لغو ناگهانی سفر پمپئو به اروپا، خودداری دیپلمات‌های اروپایی از دیدار با وزیر خارجه آمریکا بوده است. تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی که خواستند نامشان فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که مایک پمپئو با برخورد سرد و بی اعتنای مقامات بروکسل و لوکزامبورگ روبرو شده است.

یک منبع آگاه دیگر نیز به رویترز گفت که متحدان اروپایی ایالات متحده نسبت به دیدار با این وزیر بلندپایه دولت آمریکا آن‌هم چند روز پس از یورش شورشیان حامی ترامپ به ساختمان کنگره، نظر مساعدی ندارند.

گفتنی است که شماری از شخصیت‌های برجسته در کشورهای متحد واشنگتن و همچنین «ینس استولتنبرگ» دبیرکل «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) قاطعانه توطئه برنامه‌ریزی شده برای برهم زدن نشست مشترک کنگره آمریکا در چهارشنبه گذشته را محکوم کردند.

لازم به ذکر است که این مقام دولت ترامپ قرار بود برای دیدار با مقامات بلژیک و همچنین استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به بروکسل، پایتخت بلژیک سفر کند؛ اما «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد که به دلیل معرفی زود هنگام مقامات جدید این وزارتخانه از سوی «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب آمریکا، وزارت خارجه تمام سفرهای برنامه‌ریزی‌شده در هفته جاری را لغو می‌کند!

در پی لغو ناگهانی این سفر خارجی، پمپئو در یک تماس تلفنی با استولتنبرگ وی را از این موضوع آگاه ساخت.

وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که هدف آخرین سفر خارجی پمپئو «تأیید مجدد مشارکت عمیق و دیرپای ایالات متحده و بلژیک و همچنین حمایت راسخ ایالات متحده از ناتو» بود. وزیر خارجه کنونی آمریکا قرار بود علاوه بر دبیرکل ناتو با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه بلژیک نیز دیدار کند.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که مایک پمپئو قرار بود روز پنج شنبه در سفر خود به اروپا توقفی کوتاه در لوکزامبورگ داشته باشد، اما پس از آنکه وزیر خارجه این کشور کوچک اروپایی ترامپ را به خاطرِ تحریک شورشیان به یورش به کنگره یک «جنایتکار» و «فتنه‌گر سیاسی» خواند، لغو شد.