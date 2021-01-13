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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۱۳

کتاب «آموزش عالی ایران از گذشته تاکنون» به زبان چینی

کتاب «آموزش عالی ایران از گذشته تاکنون» به زبان چینی

کتاب «آموزش عالی ایران از گذشته تاکنون» تألیف وانگ فنگ، از اساتید به نام ایرانشناسی منتشر شد.

به خبرگزاری مهر، کتاب «آموزش عالی ایران از گذشته تاکنون» تألیف وانگ فنگ، از اساتید به نام ایرانشناسی منتشر شد.

کتاب «آموزش عالی ایران از گذشته تاکنون» تألیف وانگ فنگ، از اساتید به نام ایرانشناسی با محوریت تاریخ آموزشی و سیاست‌های آموزشی در قالب ۲۵۰ صفحه منتشر شد.

در بخش‌هایی از این اثر، قوانین موجود آموزشی آمده است و در مواردی از سابقه تاریخی و فرهنگی ایران مطالبی را بیان می‌دارد.

شخصیت‌های اثرگذار تاریخ فرهنگی کشورمان را معرفی می‌کند و همچنین، به روابط تاریخی ایران و چین از منظر علمی پرداخته و روزگار امروز را مورد توجه قرار می‌دهد.

کد مطلب 5120929

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