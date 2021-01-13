اِف بی آی نسبت به بروز درگیری جدی در کنگره آمریکا هشدار داده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، گزارشی روز سه شنبه منتشر شد که نشان می دهد یکی از شعبه های «دایره تجسس فدرال» (اف بی آی) در ایالت ویرجینیا نسبت به بروز «درگیری» احتمالی توسط طرفداران افراطی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ساختمان کنگره به مقامات هشدار داده بود.

یک سند مربوط به مکاتبات داخلی اف بی آی- که به رؤیت روزنامه واشنگتن پست رسید- حاوی هشدارهایی است که با سخنان رئیس اف بی ای در واشنگتن دی سی که مدعی شده بود «هیچ نشانه ای دال بر اقدام خشونت آمیز و برنامه ریزی شده وجود نداشت»، در تضاد کامل قرار می گیرد.

این سند که اواخر سه شنبه به وقت محلی منتشر شد، به طور کاملاً روشنی بیان می کند که دفتر اف بی آی در شهر نورفولک ایالت ویرجینیا «اطلاعاتی دریافت کرده است که به دعوت برای اعمال خشونت در روز ششم ژانویه در واشنگتن دی.سی. اشاره می کرد».

در این مدرک اف بی ای آمده است که در یک رشته پیامهای آنلاین درخواستهای مشخصی برای خشونت ورزی از جمله بیان اینکه «برای نبرد آماده باشید. کنگره باید صدای شکستن شیشه ها را بشنود، درها باید شکسته شوند و خون از سربازان برده [جنبش] "جان سیاهپوستان ارزش دارد" جاری شود. خشن باشید. این یک راهپیمایی یا گردهمایی یا یک اعتراض نیست. آنجا بروید و برای جنگیدن آماده باشید. ما یا به رئیس جمهورمان می رسیم یا می میریم».

گفتنی است که اف بی آی تاکنون از اظهارنظر مشخص درباره این سند منتشر شده خودداری کرده است.