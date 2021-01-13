به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام شامگاه سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اقدامات در حوزه عفاف و حجاب کافی نیست، ادامه داد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید در حوزه عفاف و حجاب به وظایف محوله عمل کنند و بازرسان طی مکاتبه‌ای گزارشات را در این خصوص با جدیت از دستگاه‌ها بخواهند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و ارگان‌ها در بحث عفاف و حجاب، ادامه داد: گزارشات باید در خصوص عفاف و حجاب واقعی و میدانی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اهمیت انتخابات، تاکید کرد: انتخابات یکی مقوله مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران است و هم اکنون شاهد این هستیم که کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند نمی‌توانند یک انتخابات سالم برگزار کنند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: انتخابات یک حق است و باید از تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم در کشور استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه از مهمترین دغدغه‌های مسئولان در استان است.

جعفر مر دانی تاکید کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نیازمند تعامل بین بخشی است.

وی با بیان اینکه برخی ادارات عملکرد قابل قولی در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نداشته اند، گفت: این عملکرد ضعیف برخی دستگاه در این زمینه به نتیجه مناسب نمی رسیم.