واکنش محمد علی الحوثی به اقدام آمریکا علیه جنبش انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به اقدام آمریکا در تروریست خواندن جنبش انصارالله اعلام کرد: دولت ترامپ، فلسطینی‌ها را تروریست می‌خواند؛ این در حالیست که اشغالگران صهیونیست را به حال خود رها کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: تهدید به خشونت یا استفاده از آن برای تحقق اهداف سیاسی همان تروریسم است. دولت ترامپ در آخرین روزهای عمر خود سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است.

الحوثی اضافه کرد: دولت آمریکا رزمندگان عراقی را که علیه داعش جنگیدند، یا انصارالله را که با ائتلاف متجاور آمریکایی، سعودی و اماراتی و عناصر وابسته به آنها مانند داعش و القاعده در یمن مبارزه می‌کنند، در فهرست تروریستی خود قرار داده است.

وی ادامه داد: چگونه پمپئو به این نتیجه رسیده است که انصارالله غیرنظامیان را به قتل می رساند درحالی که او و رئیسش دونالد ترامپ در کشتار غیرنظامیان یمنی و کودکان این کشور دست دارند؟

الحوثی تاکید کرد: جنبش انصارالله با یک جنگ تبلیغاتی با نظارت نهادهای بین المللی رو به رو است.

وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تعدادی از اعضای جنبش انصارالله از جمله عبدالملک الحوثی رهبر این جنبش را در فهرست تروریستی خود قرار داد.