به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در دیدار با تورج ملک محمدی، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ارائه خدمات به فدراسیون‌های المپیکی را از جمله اولویت‌های فدراسیون پزشکی ورزشی عنوان کرد

در این دیدار که در حوزه ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد، دکتر نوروزی تصریح کرد: همواره سعی کرده‌ایم که به تمام ورزشکاران عضو کمیته خدمات درمانی فدراسیون در چارچوب قوانین و مقررات خدمات لازم را ارائه کنیم و در حال حاضر طبعاً فدراسیون‌های المپیکی با توجه به در پیش بودن بازی‌های المپیک در اولویت ارائه خدمات قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که فدراسیون پزشکی ورزشی برای ورزشکاران المپیکی دارد، خاطر نشان کرد: تامین سلامت این عزیزان در ابعاد سلامت جسمی، مقابله با کرونا و همچنین مراقبت‌های ضد دوپینگ از جمله مهمترین محورهای این برنامه هاست که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

در این دیدار دکتر ملک محمدی نیز با اشاره به تلاش‌ها و برنامه‌های کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ابراز امیدواری کرد با بازگشت دکتر نوروزی به راس فدراسیون پزشکی ورزشی تعاملات دو فدراسیون در زمینه‌های کاری مشترک بیش از پیش گسترش یابد.