تعلیق خلبان تونسی از کار به دلیل مخالفت با پرواز به مقصد تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشارع المغربی، شرکت هواپیمایی امارات، فعالیت «منعم صاحب الطابع» خلبان تونسی را که با پرواز به مقصد تل آویو مخالفت کرده بود، به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس این گزارش، این خلبان تونسی اعلام کرد که از این اقدام خود پشیمان نیست.

وی بیان کرد که قرار است در جلسه کمیسیون انضباطی برای بررسی این اقدام، شرکت کند.

کشور امارات بعد از امضای توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی در سپتامبر گذشته، پروازهای هوایی مستقیم خود را به مقصد اراضی اشغالی انجام می دهد.

بعد از امارات، رژیم آل خلیفه نیز به تبعیت از ابوظبی، اقدام به امضای توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی کرد.