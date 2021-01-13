کسری بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی ورزش شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، امیر محسنی مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه شیوع کرونا و تعطیلی فعالیتهای ورزشی، اثرات منفی قابل توجهی بر درآمدهای حوزه ورزش گذاشته است، افزود: این در حالی است که همزمان با کاهش شدید درآمدها، افزایش هزینههای نگهداشت مجموعههای ورزشی را نیز در سال جاری شاهد بودهایم و این مساله مشکلات مالی سازمان را دوچندان کرده است.
وی افزود: با این حال، طی ماههای گذشته از سال ۹۹ با حمایتهای مدیران ارشد شهری، مشکلی در پرداخت هزینههای سازمان به خصوص حقوق و دستمزد کارکنان ایجاد نشده است.
به گفته مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، در سال جاری و با وجود خسارتهای کرونا به حوزه ورزش، کمکی را از سوی دولت به ورزش همگانی شاهد نبودیم و امیدواریم در ماههای پایانی سال اقدامی در این باره صورت گیرد.
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