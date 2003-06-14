نخستين مراسم دانش آموختگي دانشجويان غير ايراني برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري مهر در اين مراسم كه با حضور وزير علوم ، تحقيقات و فن آوري ، سفراي كشورهاي مختلف ، استادان و دانشجويان برگزار شد، دانشنامه 20 نفر از اين دانش آموختگان به نمايندگي از دانش آموختگان ديگر اعطاء شد.

در اين مراسم وزير علوم تحقيقات و فن آوري با تبريك به دانش آموختگان از آنها به عنوان سفيران فرهنگي در كشورهاي مختلف ياد كرد و افزود : با توجه به ماده 35 قانون در آمدهاي دولت آيين نامه اي در هيات وزيران به تصويب رسيد كه بر اساس آن پذيرش دانشجو به صورت غير متمركز به هيات امناي دانشگاهها واگذار مي شود .

دكتر معين پرورش استعدادهاي عظيم انساني ، تعميق فرهنگ گفتگو و كار جمعي در ميان نخبگان ، ايجاد تنوع در مقابل يكسان سازي فرهنگي و نظريه پردازي براي بحران هاي عمومي و بين المللي را از مسئوليت هاي نظام آموزش عالي كشور دانست و افزود : گفتگوي ميان دانشگاهي از موثرترين راههاي توسعه علمي و فرهنگي ميان كشورهاست و برهمين اساس تا به حال صدها تن از دانشجويان خارجي از دانشگاههاي داخل كشور فارغ التحصيل شدند .

دكتر معين در ادامه افزود : خوشبختانه در فضاي اجتماعي كشور و فرهنگ دانشگاهي ما ارزش خاصي به علم آموزي و حفظ احترام استادان داده شده و فضاي مساعدي را براي پذيرش دانشجو يان در سطح ملي فراهم كرده است و ما مي توانيم از اين طريق فرهنگ و دانش كشور خود را به كشور هاي ديگر منتقل كنيم .

مدير كل دانشجويان داخل كشور نيز با اشاره به نقش مراكز علمي ايران بر مجامع علمي دنيا درگذشته گفت : اين دانش آموختگان مهمترين عامل تعامل فرهنگي هستند ، اينان مديران و كارشناسان فرداي كشور خود به حساب مي آيند و ما اين امر را در ارتباط بين كشورها در آينده موثر مي دانيم .

علي محدث تمركز زدايي در پذيرش دانشجو را امري خوشايند دانست و گفت: از اين پس تعيين شهريه و تدوين آيين نامه ها برعهده هيات امناي دانشگاهها خواهد بود و بخش مختصري از امور به ما منتقل مي شود .

وي در ادمه تصريح كرد در حال حاضر 10 هزار دانشجوي غير ايراني از هفتاد كشور دنيا در 30 دانشگاه ومركز آموزش عالي ايران مشغول به تحصيل هستند كه بيشتر آنها در رشته هاي علوم انساني تحصيل مي كنند.

دكتر محد ث گسترش روابط علمي و فرهنگي بين دانشگاههاي ايران با ساير كشورها ، فراهم آوردن زمينه معرفي و شناساندن فرهنگ ، تمدن و معارف ايراني - اسلامي و بسترهاي لازم براي گفتگوي تمدن ها ، گسترش زبان فارسي و كرسي هاي آموزش زبان فارسي در خارج از كشور و ايجاد منابع مالي جديد براي دانشگاها و موسسه هاي آموزش عالي كشور را از اهداف برنامه سهولت پذيرش دانشجو ذكر كرد.

