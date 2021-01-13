به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیتالله عبدالکریم عابدینی صبح چهارشنبه در دیدار تعدادی از مدیران شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان در قزوین اظهار کرد: آمارهای خوبی که از تولید و توسعه شرکتها فرمودید بسیار امیدوار کننده است.
وی تصریح کرد: این توفیقی از سوی خدای متعال برای شما عزیزان است که سفرههای رزق و روزی و اشتغال و برکت را برای مردم باز کنید و علاوه بر آنکه زمینهساز ارتقای سطح زندگی مردم باشید، برای نظام نیز پایگاه امنیتسازی باشید.
مام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: همیشه حواسمان باشد که برکات امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و فعالیتهای بینالمللی و اثرگذار شخصیتهایی چون سردار سلیمانی، انگیزهای برای فعالیت در عرصههای خدمترسان به مردم باشد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: دشمنان تلاش میکردند تا کشور ما را ناامن کنند اما به برکت خون شهدا و رشادتهای سردارانی چون سردار سلیمانی تا امروز علاوه بر امنیت، شاهد تولید و صادرات محصولات ایرانی به کشورهای منطقه و دنیا هستیم.
وی عنوان کرد: اگر بتوانیم با برنامهریزی مدوّن و مؤثر، ورود بیشتری به بازارهای منطقه داشته باشیم، شاهد تحولات بیشتری در عرصه اقتصادی خواهیم بود و این مهم نیازمند حضور دولتی جوان، انقلابی، با انگیزه و فعال است.
آیتالله عابدینی تأکید کرد: رضای خدا و خدمت به خلق یکی از مهمترین محورهایی است که در هر عرصهای که فعالیت داریم، محور است و رسالت ایمانی ما اقتضا میکند مسلمان و غیر مسلمان را ببینیم و حتی کسانی که مسلمان نیستند نیز از خدمات شما بهرهمند شده و با خدمات شما به دین و اهل بیت (ع) علاقهمند شوند و این سیره انبیا و ائمه اطهار (ع) است.
امام جمعه قزوین یادآور شد: خداوند وعده داده کسانی که برای ما کار میکنند درهای بسته را به روی آنها باز میکنم و در مسیر مشکلات لاینحل برای آنها گشایش ایجاد میکنم.
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