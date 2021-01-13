کارخانه راکد دیروز گلستان در مسیر صادرات قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: کارخانه لبنیات مینودشت سال گذشته پس از دو سال و نیم تعطیلی، با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، دوباره به چرخه تولید برگشت.

وی افزود: این کارخانه با ۵۰ کارگر، تولید را شروع کرد و امروز با افزایش خطوط تولید، تعداد نیروی کار خود را به ۱۲۰ نفر افزایش داده است.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: تعداد خطوط تولید این کارخانه امروز از هفت خط به ۱۰ خط افزایش یافت و به این ترتیب بستر برای افزایش تولید و صادرات محصولات این کارخانه فراهم شد.

هاشمیان در جلسه ای که برای رفع موانع و مشکلات این واحد تولیدی در محل کارخانه برگزار شد گفت: بر اساس اظهارات مسئولان این کارخانه برای صادرات محصولات خود یکسری مشکلات دارند که دادستان مینودشت را مکلف کردیم از امروز با همکاری فرمانداری و دستگاه های اجرایی این مشکل را نیز رفع و مسیر صادرات محصولات این کارخانه را هموار کنند.

وی در ادامه بار دیگر از بانک ها خواست: از تملک واحدهای تولیدی به ازای بدهی خودداری کنند زیرا با تملک واحدهای تولیدی، اول از همه بانک ضرر می کند و امکان وصول بدهی از کارخانه تعطیل برای آنان سخت می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اعلام رئیس قوه قضاییه درباره ممنوعیت دریافت سودهای غیرقانونی از سوی بانک ها هم گفت: از این پس برای بانک هایی که برخلاف دستورالعمل های بانک مرکزی سودهای نامتعارف دریافت می کنند پرونده تشکیل می شود.

وی بیان اینکه امسال ۶ واحد تولیدی تعطیل، با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به تولید بازگشته اند گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان منتظر مراجعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای طرح مشکلاتشان نمی مانیم و با بازدید میدانی از شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی مشکلات را از نزدیک بررسی و برای رفع آن با کمک دستگاه های اجرایی تلاش می کنیم.