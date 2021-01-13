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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۹:۳۲

برای چهارمین روز پیاپی؛

جولان آلاینده‌های هوا در تهران/ شاخص آلودگی هوا پایین نیامد

جولان آلاینده‌های هوا در تهران/ شاخص آلودگی هوا پایین نیامد

کیفیت هوای تهران طی چهار روز اخیر برای همه افراد جامعه ناسالم بوده است و شاخص آلودگی هوا طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۴ است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران برای چهارمین روز در شرایط قرمز قرار دارد و ذرات معلق ۲.۵ میکرون در همه مناطق تهران شرایط تنفس را برای شهروندان تهرانی سخت کرده‌اند.

در این شرایط توصیه کارشناسان سلامت این است که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و دیگر افراد جامعه نیز از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

میانگین شاخص آلودگی هوا طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۷۴ قرار داشته است. عصر روز گذشته این شاخص در برخی از مناطق تهران تا ۱۸۰ رسید.

در این شرایط با تایید وزارت بهداشت باید جلسه اضطرار آلودگی هوا تشکیل شود.
 

کد مطلب 5121033
سمیرا خباز

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    نظرات

    • حمید AU ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
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      الکی امروزفردامی کنند بلکه بادی بیاد! مشکل اصلی کیفیت فاجعه بارگازوییل تولیدی می باشد.

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